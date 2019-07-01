لجنة جاهزية المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي تبحث استعدادات الجهات المختلفة للحدث العالمي

المصدر: البيان الالكتروني

عقدت لجنة متابعة جاهزية المدينة لاستضافة معرض إكسبو 2020 اجتماعها الثالث في مقر مكتب إكسبو 2020 دبي برئاسة محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي لبحث آخر المستجدات المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي للحدث العالمي الذي سيقام في أكتوبر 2020.

ضم الاجتماع أعضاء اللجنة كلا من معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب ومدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي ومطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي وخليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي و داوود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي.

كما شارك في الاجتماع اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبول جريفيثز الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وفرق عمل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومطارات دبي.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل لخطط الجهات المعنية المختلفة فيما يخص استعدادات دبي لإقامة الحدث العالمي، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض استعدادات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لاستقبال زوار إكسبو 2020 دبي، وآخر المستجدات المتعلقة ببعض مشاريع هيئة الطرق والمواصلات ومشاريع بلدية دبي المرتبطة بإكسبو 2020 دبي والمستجدات المتعلقة باستعدادات مطار دبي الدولي لاستقبال زوار إكسبو 2020 والترويج للمعرض.

وقال الشيباني "استمعنا إلى شروح وافية للخطط التي بدأت تأخذ حيز التنفيذ فيما يخص عمل مؤسسات دبي على طريق إقامة الحدث العالمي، ولمسنا روح الفريق الواحد الذي يضع نصب أعينه هدفا واحدا، هو إخراج هذا الحدث في أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته."

إن مؤسسات حكومة دبي تتكامل مع مؤسسات الدولة جميعا بهدف إنجاز إكسبو يشرفنا جميعا ويجسد بشكل حقيقي رؤية قيادتنا وتطلعات الإمارات إلى مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على العالم."

وأكد مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تضع كافة إمكانيتها وطاقتها لدعم جهود هيئات ومؤسسات حكومة دبي لاستضافة فعاليات إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن العمل في مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في منطقة الحدث يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 68%، وسيتم إنجازها قبل انطلاق المعرض بفترة كافية، مشدداً على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات الدول المشاركة وزوار المعرض وفق أفضل الحلول المرورية وبما يخدم المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في منطقة الحدث.

ومن جانبه أوضح داوود عبد الرحمن الهاجري أن بلدية دبي بدأت هذا العام بتنفيذ مجموعة من مشاريع الري والتجميل الزراعي على جميع التقاطعات والطرق المؤدية إلى موقع إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أهمية استكمال تنفيذ جميع التجهيزات قبل الحدث لما في ذلك من تأثير على النواحي الجمالية والحضارية التي تنعكس إيجاباً على جاهزية الإمارة لاستضافة هذا الحدث الهام.

وقال اللواء محمد أحمد المري وضعنا خطة متكاملة لاستكمال استعدادات منافذ دبي لاستقبال زوار معرض إكسبو وتسهيل إجراءات إصدار أذونات الدخول إلى الدولة والتنسيق مع مكتب إكسبو 2020 دبي لعقد دورات متخصصة لموظفي الصف الأمامي لتوعيتهم بالحدث وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين وزوار المعرض.

وأكد بول جريفيثز على أن مطارات دبي جميعها ستكون جاهزة من الناحية التشغيلية بحلول أكتوبر المقبل، أي قبل عام كامل على افتتاح إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى ان مؤسسة مطارات دبي بدأت بتنفيذ خططها الخاصة باستقبال زوار الحدث العالمي.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في مارس الماضي بعد أن أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قراراً بتشكيل لجنة تتولى الإشراف العام على متابعة استعدادات المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي على أتم وجه.

وتعمل اللجنة على وضع خطة عمل للتأكد من الاستعدادات على مستوى الدولة لتنظيم فعاليات الحدث العالمي من حيث تكامل التجهيزات الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية والسياحية وغير ذلك.

كما تعمل على تحديد نطاق المشاريع التي يتعين تنفيذها استعداداً لإكسبو على نطاق إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام. وتعمل اللجنة على بحث آليات التنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.

ويستعد إكسبو 2020 دبي لاستقبال نحو 25 مليون زيارة، ومن المتوقع أن يكون 70 في المئة من زوار هذا الحدث الضخم الذي يستمر على مدى ستة شهور من خارج الدولة، وهي النسبة الأعلى للزوار القادمين من خارج البلد المستضيف في تاريخ إكسبو الدولي.

ويقع موقع إكسبو في دبي الجنوب على مسافة 45 دقيقة من مطار دبي الدولي وساعة من مطار أبوظبي الدولي، وهو موقع متاخم لموقع مطار آل مكتوم الدولي في جنوب دبي.