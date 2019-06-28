وضع حجر أساس جناح المملكة المتحدة في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة، في موقع إكسبو 2020 مع انطلاق أعمال الإنشاء في جناح المملكة المتحدة في الحدث العالمي المرتقب.

ويزور الإمارات وفد من المملكة المتحدة يتقدمه د. ليام فوكس الذي قام بوضع حجر الأساس لأعمال الإنشاء بجناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي. ويقع الجناح بمنطقة الفرص في إكسبو وسيرفع شعار «الابتكار من أجل مستقبل مشترك»، مع عرض للخبرة البريطانية في مجال الفنون والفضاء.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «لطالما تمتعت الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقة وثيقة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين، وستستمر هذه العلاقة في الازدهار مع إبرامنا شراكات في جميع القطاعات، من التجارة إلى السياحة إلى الفنون والتكنولوجيا والتعليم. وسيوفر إكسبو 2020 دبي منصة جديدة لتطوير هذه الشراكات، ونهنئ المملكة المتحدة على بدء أعمال الإنشاء في هذا الجناح المتميز الذي يعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

وقال د. ليام فوكس: «سيكون إكسبو 2020 دبي منصة عالمية تمكننا من تسليط الضوء على طموحاتنا المستقبلية، وستوفر مشاركتنا فيه فرصة مميزة للشركات البريطانية». وأضاف: استضافت المملكة المتحدة أول إكسبو دولي في عام 1851، وندرك أهمية معارض إكسبو وما يمكن أن تقدم للدول المستضيفة والمشاركة على حدٍ سواء. وتجمع الإمارات والمملكة المتحدة علاقة متينة في مجالات عديدة تشمل الاقتصاد والثقافة والعمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي عام 2015 اتفق البلدان على تنمية التجارة الثنائية لتصل إلى 116 مليار درهم بحلول العام 2020، وتظهر البيانات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد على 82 مليار درهم في العام 2017. وفي أبريل الماضي استضافت المملكة المتحدة اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، حيث وضعت الأسس لشراكة اقتصادية جديدة، تتبنى تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين البلدين.

قصيدة مرئية

ويوفر إكسبو 2020 دبي الذي يحمل شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، فرصاً فريدة لمشاركة الابتكارات والمعارف وبناء الشراكات والروابط الجديدة لصنع مستقبل أفضل للجميع. ويقوم تصميم الجناح البريطاني اللافت للأنظار على تصور يقوم على قصيدة مرئية متغيرة باستمرار يكتبها الذكاء الاصطناعي باستخدام إسهامات الزوار، وسيوفر منصة متميزة للمملكة المتحدة لاستعراض خبراتها وقدراتها أمام الملايين من الزوار من كل أنحاء العالم.

ابتكارات

لكونه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإن إكسبو 2020 سيعرض أفضل الابتكارات والأفكار في عصرنا، متواصلاً مع تراث معارض إكسبو الدولية. ويقام إكسبو على مدى ستة شهور تمتد بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021. ومن المتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة وأن يكون 70 % من الزوار من خارج الإمارات.