شرطة دبي تناقش تأمين فعاليات إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، اجتماع «قطاع الدعم والإسناد» أحد القطاعات الأمنية الخاصة بتأمين فعاليات إكسبو 2020، والتي تضم أيضاً قطاعي «العمليات» و«البحث الجنائي»، وذلك في مقر القيادة.

وأكد اللواء بخيت، ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين كافة الإدارة العامة والفرعية المعنية بدعم القطاع لتأدية المهام المنوطة إليه بكفاءة وفعالية، استعداداً للحدث الكبير، ألا وهو استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، مشدداً على أهمية أن نكون على قدر المسؤولية التي أوكلت إلينا.

وتطرق اللواء بخيت إلى توصيات الاجتماعات السابقة لقطاع الدعم والإسناد مع المجتمعين، ومراحل التنفيذ، ونسب الإنجاز في الخدمات اللوجستية.