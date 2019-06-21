وكالة الدراسات الفضائية تنضم إلى جناح فرنسا بـ«إكسبو»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّع المركز الوطني للدراسات الفضائية وشركة فرنسا للمعارض اتفاقاً للمشاركة في فعاليات الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020». ووقع الاختيار على منطقة «التنقل» من أجل إقامة الجناح الفرنسي الذي ينعقد تحت شعار «نور الأنوار».

وبوصفه شريكاً في الجناح الفرنسي، فإن المركز الوطني للدراسة الفضائية سيدعو الزوار إلى استكشاف أنشطة الفضاء الفرنسية من خلال الأفلام وصور الأقمار الصناعية والمجسّمات، وستمنحهم مواضيع مثل استكشاف الفضاء والإجراءات المتعلقة بالمناخ ومركبات الإطلاق والابتكارات والاتصالات السلكية واللاسلكية، الفرصة من أجل معرفة المزيد عن الفضاء اليوم، وما سيكون شكله في المستقبل. كما يمثّل «إكسبو 2020 دبي» فرصة سانحة لكي تُظهر فرنسا خبراتها ومهاراتها المرموقة عالمياً في العلوم الفضائية، ولكي يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.

ويعمل المركز الوطني للدراسات الفضائية طوال فترة الإعداد لهذا الحدث على نقل صور موقع المعرض في دبي عبر الأقمار الصناعية مع صور مقرّبة للجناح الفرنسي الذي يمكن مشاهدته في مرافق «كوفريكس» و«إكسبو 2020» في دبي.

وقال جان - إيف لو غال، رئيس المركز الوطني للدراسات الفضائية: « اتفاق الشراكة هذا يوفر للمركز الوطني للدراسات الفضائية حضوراً قوياً في جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي». وتابع: «إن المركز الوطني للدراسات الفضائية هو المحرّك الرئيس للتعاون الدولي في مجال الفضاء، حيث يقود الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع نفوذ فرنسا الدولي».