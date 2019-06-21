إكسبو يضيف إلى دبي مركزاً عالمياً للمؤتمرات

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

قال موقع«بي دبليو هوتيلييه» في تقرير حديث: إن دبي ستصبح عما قريب مركزاً عالمياً للمؤتمرات والمعارض باحتضانها لمركز جديد للمؤتمرات والمعارض بمحاذاة موقع إكسبو 2020 دبي، مزود بأحدث المرافق، وخدمات الضيافة ذات المستوى العالمي والجو الخلاق، وسيخلق مركز دبي للمعارض تجربة فريدة لا تنسى لمندوبي الأعمال والعارضين والزوار.

وفي تصريح للموقع أدلى به «ستين جاكوبسن»، مساعد نائب رئيس فعاليات دبي للأعمال قال: إن الهند تعتبر بمثابة تركيز مهم ليس من منظور السفر فقط ولكن للمناسبات والفعاليات التجارية أيضًا مشيراً إلى أن الهند هي أكبر سوق للزيارات الدولية إلى دبي.

يدرك ستين جاكوبسن أيضًا أن المشهد الرياضي في دبي والإمارات على نطاق واسع أصبح حافزا ً مهمًا للمجموعات، حيث يقوم المخططون بتنظيم مسارات وجولات حول الفعاليات الكبرى مثل لعبة الكريكيت الدولية وألعاب كرة القدم الرئيسية للأندية وسباقات الفورمولا 1 ودورات التنس.

وأشار التقرير إلى أن مدينة دبي التي تزخر بأنماط الحياة الفاخرة، والهندسة المعمارية الحديثة، وجمال المناظر الخلابة، حافلة أيضاً بالمواقع الثقافية والتاريخية للزوار. حيث يعني ذلك، توظيف مساحات فريدة لإقامة المناسبات، كمتحف الاتحاد، الذي يحكي مآثر تأسيس دولة الإمارات، أو المخيمات الصحراوية، حيث يمكن إقامة حلقات اجتماعية في أحضان خلفيات مذهلة.