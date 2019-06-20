«إكسبو دبي» يدعم مكافحة التصحّر بتقنية مبتكرة

المصدر: Ⅶ دبي ـ بشار باغ

يواجه كوكبنا أزمة مناخية متعددة الجوانب، لكن العمل المبتكر الذي تقوم به شركة ديزرت كنترول في الإمارات، بدعم من برنامج إكسبو لايف التابع لإكسبو 2020 دبي، قد تسهم في الحد من العواقب المناخية والبيئية المحتملة بحسب الموقع الإلكتروني للحدث.

وتقدر الأمم المتحدة – التي تحتفل في السابع عشر من يونيو باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف – أنه في غضون ست سنوات، سيعاني 1.8 مليار إنسان من ندرة المياه، وسيعيش ثلثا سكان العالم في ظروف تتسم بشح المياه. وبحلول عام 2045، قد يضطر حوالي 135 مليون إنسان إلى مغادرة مواطنهم الأصلية، نتيجة التصحر.

وتطمح شركة ديزرت كنترول إلى الحد من وتيرة هذا التدهور الزاحف، بفضل تكنولوجيا مبتكرة، تسمى الطين النانوي السائل Liquid Nanoclay، وهو طين يُرش على التربة الرملية الجافة، ويجعلها أكثر حفظاً للماء، ما يسهم في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 50 %، مقارنة بأساليب الري العادية، ويحفز زيادة في إنتاجية المحاصيل.

ولهذه التقنية المبتكرة تأثير مباشر في ثمانية من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة. وقد حققت الشركة تقدماً مهماً منذ حصولها على منحة من برنامج إكسبو لايف عام 2018. وقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي، شركة ديزرت كنترول، من بين أفضل 100 شركة عربية ناشئة، تسهم في رسم معالم الثورة الصناعية الرابعة.

وأمام ديزرت كنترول أكثر من مليون كيلومتر مربع من الفرص المحتملة في الإمارات والخليج العربي، بما في ذلك اختبار ميداني في حديقة الابتكار، الموجودة في موقع إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى الآفاق العالمية الأوسع، التي تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.