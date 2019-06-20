جناح إكسبو التفاعلي المتنقل يلهم زوار «دبي مول»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

انطلق جناح إكسبو 2020 دبي التفاعلي من دبي مول ومن ثم سيتنقل في 60 موقعاً من المواقع الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثمانين المقبلة، وتأخذ هذه المنصة المبتكرة زوارها في تجربة ممتعة غنية بالمعلومات عبر قصة إكسبو 2020 دبي وأهدافه.

ويمكّن الجناح زواره من التجول افتراضياً في موقع إكسبو دبي الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة في منطقة دبي الجنوب واستكشاف أول إكسبو عالمي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتيح الجناح التعرف على تقنية مبتكرة للتعلم الإلكتروني تم تطويرها و«اختبارها» خصيصاً لهذا الجناح. ويمكن لهذه التقنية التعرف على كلمة «حيّاكم» بعد الاستماع إليها في أكثر من 500 موضع، وعندما ينطق الزائر كلمة «حياكم» فإن الجناح يتفاعل، فتتحرك الرسوم ومن ضمنها بحر من الجسيمات التي تستجيب للمسات الزائر.

ويمكن أيضا الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) وعرض تجربتك على سناب تشات من خلال فيلتر الواقع المعزز الذي يضع نافذة حديث بجوار صورتك.

ودعماً للاستدامة - وهي أحد المواضيع الفرعية الخاصة بإكسبو 2020 دبي- تم بناء المنصة باستخدام أكبر عدد ممكن من المواد القابلة لإعادة التدوير والمعاد تدويرها والمستدامة.

وترحب المنصة الواقعة في الطابق الأرضي من دبي مول قرب الشلال بجميع الزوار لخوض تجربة غامرة من خلال سينما 270 درجة، واكتشاف كيف يمكن ممارسة دور في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استضافة أكبر حدث يتم تنظيمه على الإطلاق في العالم العربي.