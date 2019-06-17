بحث تعزيز الصيرفة الإسلامية بين الإمارات ولوكسمبورغ

المصدر: لوكسمبورغ - البيان

عقد معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أخيراً اجتماعاً مع بيير غرامينيا، وزير مالية لوكسمبورغ، وذلك في دوقية لوكسمبورغ بحضور وفد الدولة.

جاء هذا الاجتماع تعزيزاً للروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية المهمة التي تربط الإمارات مع دوقية لوكسمبورغ، وأيضاً للتباحث حول سبل توطيد أواصر التعاون في مجال الصيرفة الإسلامية، وبما يعزز من مكانة الإمارات عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والاستفادة من خبرات الدوقية، والتي تعتبر بدورها مركزاً عالمياً لإصدارات الصكوك الإسلامية.

وأكد معالي عبيد الطاير أهمية العمل المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، وخاصة مع تأكيد مشاركة دوقية لوكسمبورغ في إكسبو 2020 دبي، والذي تستضيفه الدولة بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2020، والتي ستشهد على هامش فعالياتها عقد مجموعة من المؤتمرات وورش العمل بمختلف المجالات، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، وصناعة الصيرفة الإسلامية.

وقال عبيد الطاير: تهدف هذه الاجتماعات إلى النقاش والحوار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل أطر العمل المشترك، وفي مقدمتها نشاط ودور مجلس الإمارات لوكسمبورغ للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، والذي يضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية لدى الجانبين، في مقدمتها وزارتا المالية للبلدين، وذلك من خلال توفير كل أدوات الدعم اللازمة للمستثمرين في البلدين.

أكد بيير غرامينيا مشاركة وحضور لوكسمبورغ الفعّال في فعاليات إكسبو 2020، وخاصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، إذ ستقدم الدوقية دعوة لرجال الأعمال الإماراتيين لزيارة دار التكنولوجيا المالية في لوكسمبورغ FinTech House،.

والتي تتكون من 60 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية المتعددة الأغراض، وتشكل منصة رائدة تجمع المبتكرين في مجال تقنية المعلومات مع رواد قطاع الخدمات المالية، لخلق تفاعل إيجابي بين القطاعين وتوفير حلول مبتكرة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية لتلبية متطلبات التقدم الذي يشهده القطاع المالي.

وقال عبيد الطاير: نثمن دعوة دوقية لوكسمبورغ لزيارة دار التكنولوجيا المالية في لوكسمبورغ، نلتزم بمواصلة العمل على تعزيز أطر الشراكة والتعاون مع الدوقية وتبادل الخبرات، الأمر الذي يتيح آفاقاً تسويقية واستثمارية كبيرة، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وترتبط الإمارات ودوقية لوكسمبورغ بمذكرة تفاهم تركز على تعزيز العلاقة بينهما في مجالات تبادل الخبرات في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي، وتشجيع وضع معايير قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية ومنتجاتها، والعمل المشترك لتطوير منتجات جديدة، وتنمية بيئة نموذجية من الحوكمة والعمل المشترك بين الطرفين في مجال الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.