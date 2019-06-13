سويسرا تطلق عمليات إنشاء جناحها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: Ⅶ دبي ــ بشار باغ

أطلقت سويسرا أمس عمليات الإنشاءات في جناحها بموقع إكسبو 2020 دبي، وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال زيارة ماركوس سيلر، الأمين العام لوزارة الخارجية الاتحادية السويسرية للأرض المخصصة للجناح في موقع الحدث، بحضور وفد سويسري ضم السفيرة مايا تيسافي، سفيرة سويسرا لدى الإمارات.

وقام الوفد عقب الزيارة بلقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وحضر سيلر أيضاً ورشة عمل نظمتها، أمس، في دبي السفارة السويسرية في الدولة لاستعراض التطورات والتحضيرات الخاصة بجناح سويسرا في إكسبو 2020، وتأتي هذه الفعالية كثالث ورشة عمل يتم تنظيمها من قبل السفارة حول هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» قالت السفيرة مايا تيسافي: «تعكس هذه الخطوة التزام سويسرا والإمارات بتقديم أفضل ما لدى البلدين في مجال الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإنه فخر كبير لنا أن نشهد تطور بناء الجناح السويسري الذي سيرحب بزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن هنا، نتطلع قدماً إلى هذا الحدث الدولي، الذي يُتيح لنا فرصة استعراض القيم التي تقوم عليها سويسرا، وتعزيز مكانتها كدولة فخورة بتقاليدها وفي الوقت نفسه دولة مبتكرة».

ويقع الجناح في منطقة الفرص بموقع إكسبو، ويركز على ميزات سويسرا بوصفها أرضاً من الابتكار والسلام، وسيعرض جمال منطقة الألب ضمن جناح مستلزم من الخيام البدوية، كما سيمكّن الزوار من تسلق ثلاثة طرق في المبنى المستدام الذي يجسد القيم الثقافية والأفكار التقدمية للبلاد.

ويضم الجناح مسرحاً خيالياً يظهر من بحر من الغمام، متمثلاً بجبال سويسرا الساحرة، بالإضافة إلى مطاعم تقدم أطايب المأكولات السويسرية، كما سيقدم الجناح معروضات تسلط الضوء على ابتكارات سويسرا.

وكانت سويسرا قد أكدت رسمياً في أبريل 2016، رغبتها في المشاركة في إكسبو 2020 لتكون أول دولة تعلن مشاركتها في الحدث.

سيتميّز الجناح بتصميمه المتميّز الذي يحمل اسم «المناظر الجميلة». أما من ناحية التصميم الداخلي، فهو متميّز أيضاً، حيث يُوفر للزوار فرصة فريدة للمشاركة في رحلة مشي جبلية، والتعرف على المناظر السويسرية الطبيعية الخلّابة.