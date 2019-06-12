«الحركة» شعار جناح بلغاريا في إكسبو

المصدر: دبي - سيد صالح

تبدأ بلغاريا في بناء جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، وستختار بلغاريا موضوع «الحركة وحرية التنقل» كموضوع فرعي وشعار لجناحها في الحدث المنتظر، وفقاً لما أكدته وكالة «صوفيا» للأنباء.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن بلغاريا اختارت «الحركة» باعتباره أكثر موضوع في الوقت الراهن ملائم ليكون شعارها في «إكسبو 2020 دبي»، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به بلغاريا فيما يتعلق بإشرافها على ممرات النقل، سهولة وصولها إلى الأسواق ومناطق النفوذ الثقافي، فضلاً عن بروز مكانة بلغاريا في السنوات الأخيرة كبلد يحظى بإمكانيات تقنية عالية.

وأضاف أن شعار «الحركة» يركز على تحرك أكثر ذكاءً وإنتاجية للبشر، السلع والأفكار، كما يتعامل مع مجالات كالنقل، السياحة، البحث العلمي، حركة الأفراد، الخدمات اللوجستية والاتصال الرقمي.

وأوضح التقرير أن مشاركة بلغاريا في المعرض ستمكنها من تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وثقافي بين أوروبا وآسيا، كما ستسهم في الترويج للإنتاج، التقنيات، الخدمات والحلول المبتكرة البلغارية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات بلغاريا العلمية والثقافية.