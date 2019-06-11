«الإمارات دبي الوطني» يطلق باقة إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، أمس إطلاق باقة إكسبو 2020 دبي المخصصة من الخدمات المصرفية للأعمال، والتي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

ويتوفر حساب إكسبو 2020 دبي من بنك الإمارات دبي الوطني لجميع المؤسسات المسجلة في سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت (OMP - Online Marketplace)، البوابة الإلكترونية التي تتيح للشركات إيجاد فرص جديدة، وتسويق أعمالها، والتعاون مع الحدث العالمي وشبكته الواسعة من الشركاء والموردين.

وتشمل الباقة أسعاراً تفضيلية ومزايا على المعاملات، ورأس المال العامل، والتمويل التجاري، ومعاملات الصرف الأجنبي، والقروض التجارية، وتهدف إلى دعم نمو وتطور الشركات المسجلة لمزاولة الأعمال مع «إكسبو 2020 دبي».

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وهذا ما تهدف إليه الباقة الجديدة للخدمات المصرفية للأعمال والمصممة خصيصاً لدعم هذه الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يقدّمها هذا الحدث العالمي الضخم، تماشياً مع مواضيعه الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة».

تعاون

وقال مختار صافي، المدير المالي لإكسبو 2020 دبي: «نعمل بالتعاون مع شركائنا في إطار التزامنا الراسخ بتمكين الشركات من مختلف الأحجام من اغتنام الفرص التجارية المتنوعة التي تتوفر في معارض إكسبو الدولية.

وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم»إكسبو 2020 دبي«، تسعدنا مبادرة بنك الإمارات دبي الوطني إلى اتخاذ هذه الخطوة المتمثلة في إطلاق منتج مصرفي مبتكر يساعد الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسجلة في سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت على تحقيق الاستفادة القصوى من الخيارات المصرفية التفضيلية».

وأضاف صافي: يتمثل هدفنا في تخصيص 20 % من الإنفاق المباشر وغير المباشر في (إكسبو 2020 دبي) للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها المحرك الاقتصادي الرئيسي لمختلف الاقتصادات. فمن شأن سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت أن يسهم بتعزيز الأثر الاقتصادي لمثل هذا الحدث العالمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي«.

مزايا

تضم قائمة المزايا التي يقدّمها حساب إكسبو 2020 دبي من بنك الإمارات دبي الوطني:

لا يوجد رسوم على شرط تحقيق الحد الأدنى من متوسط الرصيد الشهري للأشهر الـ 12 الأولى. واحد من أدنى متطلبات متوسط الرصيد الشهري في الإمارات وهو قيمة (10.000 درهم) بعد أول 12 شهراً.

أسعار تفضيلية على المعاملات المصرفية، وعلى معاملات الصرف الأجنبي والتحويلات البرقية.

دعم تمويل التجارة لمتطلبات التمويل قصير الأمد.

دعم رأس المال العامل والقروض التجارية بشروط جذابة.

حلول نقاط البيع والحلول التجارية عبر «نتورك إنترناشيونال» شريك الاستحواذ التجاري الرسمي لإكسبو 2020 دبي.