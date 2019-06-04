تجهيزات خاصة في باناسونيك لــ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة «باناسونيك»، توظيف سجّلها ومحفظتها من أحدث الحلول والأجهزة المبتكرة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات.

وذلك مع استعداد الشركة لدعم وتمكين كل المؤسسات والشركات التي ستُشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي ستستمر فعالياته على مدى 6 أشهر. وتعمل «باناسونيك» حالياً على إعداد فريق من الخبراء والمتخصصين بهدف تقديم حلول شاملة وعالية المستوى للعملاء من مختلف القطاعات طوال فترة تنظيم المعرض.

وقال ياسو ياماساكي، مدير قسم حلول الأنظمة والاتصال لدى شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: تشير التوقعات إلى أن «إكسبو 2020» سيستقطب ملايين الزوار الدوليين إلى دبي، خاصة أنه أول معارض إكسبو الدولية التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونؤكد في هذا السياق أن الابتكارات الثورية القائمة على المفاهيم المستقبلية يشكّل ركيزة أساسية لمجموعتنا الواسعة من منتجات وحلول الأعمال المُباشرة بين الشركات. ونحن لا نركز على القيمة العالية للمنتجات فحسب، بل ونولي الاهتمام نفسه أيضاً لتقديم تجربة ممتازة للعملاء، لذا نعمل حالياً على إعداد وتهيئة فريقنا من خبراء الخدمة لتقديم أفضل مستوى من الدعم والخدمات طوال فترة المعرض، وذلك لضمان عمليات مرنة وخالية من المتاعب في شتّى أرجاء المعرض.

وترتكز مساعي «باناسونيك» في هذا الإطار على نجاحها على مر السنين الماضية بتقديم مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات والمنتجات المبتكرة خلال العديد من الأحداث العالمية الضخمة. حيث أسهمت «باناسونيك» بإضاءة معرض إكسبو 2015 ميلانو عبر تقديم ما يزيد على 640 نظاماً بصرياً عملت دون انقطاع لمدة 15 ساعة يومياً على مدار 6 أشهر متواصلة في أكثر من 40 جناحاً ضمن المعرض. ووقع الاختيار على أجهزة العرض الضوئي من «باناسونيك».

حيث تم استخدامها لإنشاء صور ومشاهد خلابة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسطح والمباني، بينما لاقت لوحات اللمس التفاعلية وشاشات عرض الفيديو الجدارية ترحيباً واسعاً بين جمهور المعرض. وتقدم «باناسونيك» مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المتطوّرة لقطاع الأعمال، بما يشمل معدات البث عالمية الطراز، والشاشات التفاعلية وأجهزة العرض الضوئي، وصولاً إلى أحدث أنظمة الاتصالات الموحدة، وأنظمة المراقبة الأمنية الأفضل ضمن فئتها.