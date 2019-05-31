المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت مجلة عالمية أن يكون عام 2020 نقطة تحول في اقتصاد الإمارات، وأرجعت ذلك إلى نجاح دبي في إقناع العالم باستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتوقعت مجلة «جي تي آر» العالمية أن يكون هذا المعرض نقطة تحول اقتصادية في تاريخ الإمارات، وليس دبي وحدها، وقالت المجلة إن الجميع يتوقعون أن يتحسن كل شيء في الإمارات.

ونقلت عن عماد كرم المدير الشريك في شركة «كيه سي سي جي» الاستشارية ومقرها دبي أن معرض إكسبو يدخل في جميع مخططات الشركات والمشاريع الصغيرة، لأنه فرصة نادرة وكبيرة لأي شركة تريد أن يكون لها موضع قدم في الإمارات.

وأضافت أن هذا التفاؤل له أساس، حيث قالت مؤسسة ارنست اند يونغ الاستشارية: إن المعرض سوف يسهم بما قيمته 122 مليار درهم من القيمة المضافة لاقتصاد الإمارات من عام انعقاده حتى عام 2031، وأنه سوف يوفر نحو 50 ألف وظيفة جديدة في البلاد، ويسهم بنسبة 1.5% من نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات.

وقال رضا عزت رئيس التمويل التجاري في بنك المشرق: إن ما يحدث قبل المعرض من استعدادات، تشمل مشاريع البنية التحتية وتمديد خط المترو وتوسعات مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، تعرف قيمة الحافز الاقتصادي الذي يوفره معرض إكسبو 2020 والفائدة التي ستعود على الشركات والبنوك والاقتصاد بصفة عامة.

وأصبح الاستعداد للمعرض الدولي عامل دفع رئيس في اقتصاد دبي، حيث توقعت ارنست اند يونغ استثمار نحو 1.4 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية استعداداً للمعرض، جميعها قبل الانعقاد.