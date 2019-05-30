«إيه إس جي سي» الإماراتية تشيّد جناح أوكرانيا في إكسبو

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

وقعت شركة «إيه اس جي سي» الإماراتية، أمس، عقد تشييد جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي بمنطقة الفرص. وقّع عقد التنفيذ المهندس بيشوي عزمي الرئيس التنفيذي للـشركة.

ويأتي اختيار شركة «إيه إس جي سي» على خلفية سجل إنجازاتها لمشاريع نوعية في الدولة، أبرزها المقر الرئيس للقيادة العامة لشرطة دبي، ومتحف الاتحاد، ودبي أرينا وجزيرة بلو ووترز، وسيتي ووك وتوسعة دبي مول، وتوسعة مطار دبي، وغيرها من المشروعات النوعية والاستراتيجية.

وقال المهندس بيشوي عزمي: يضم جناح أوكرانيا في إكسبو 2020، ثلاث مناطق تحمل أسماء -الحياة الذكية، والتفكير الذكي، والإحساس الذكي. وترتكز جميعها إلى التقنيات الجديدة، والأفكار الذكية غير المسبوقة، والتي تستهدف المساهمة في الجهود الإنسانية لصياغة عالم أكثر توازناً، وسيقدم الجناح أيضاً جانباً من المطبخ الأوكراني، وممارسات الترفيه، في إطار برنامج يشمل عروض أزياء، وحلقات نقاشية وعروض أداء إبداعية.

وأضاف عزمي: يتيح التصميم المعماري للجناح الأوكراني، الذي تبلغ مساحته حوالي 1035 متراً مربعاً، على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 1652 متراً مربعاً، الكثير من المساحات الخضراء، وسيعكس التفكير الإبداعي القادر على الجمع بين الحلول التكنولوجية والإنتاج التقليدي للسلع والخدمات في أوكرانيا.

وأشار إلى أن تصميم المبنى الأوكراني، يعكس كيف تجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الأوكراني، الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل للناس جميعاً. وسيضم الجناح اختراعات، مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كلم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية، والستائر الشمسية التي تولد الطاقة، ليبرز روح الابتكار في أوكرانيا، كما يسلط الضوء على ثقافة أوكرانيا وتراثها وحياة أبنائها. وسيضم الجناح مجموعة متنوعة كبيرة من النباتات، لخلق أجواء توحي بالراحة والسكينة.

وتسعى أوكرانيا إلى ترسيخ مكانتها كوجهة لشركات التقنية الحديثة، وشركات الذكاء الاصطناعي، فمنذ 4 سنوات، ارتبط اسم أوكرانيا بالصراعات وإراقة الدماء، بأكثر مما ارتبط بالمشروعات والشركات الناشئة، لكن كل هذا يتغير الآن، إذ يزدهر في العاصمة كييف قطاع تقنية المعلومات، ويتقاضى العاملون فيه رواتب تعادل 10 أمثال متوسط الرواتب في المدينة. وتنامى قطاع التعاقد الخارجي في أوكرانيا بعد بداية متعثرة، إذ أصبحت أوكرانيا وجهة مفضلة لشركات التقنية العالمية، لإقامة فروع لها، أو تنفيذ مشروعاتها فيها. وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت صادرات قطاع التقنية، تمثل ثالث أكبر صادرات أوكرانيا.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 13.409 شركات اتصالات وتقنية معلومات مسجلة في أوكرانيا في عام 2017، وأكثر من 100 مركز للأبحاث والتطوير تابع لشركات متعددة الجنسيات مثل "إريكسون" و"سيمنز" و"أوراكل" و"ماغينتو". ويشكل إكسبو 2020 دبي، فرصة لعرض المنتجات والصناعات والأفكار المبتكرة التي تزخر بها أوكرانيا، وتعريف الملايين من زوار الحدث بثقافة البلاد، وما توفره من فرص واعدة.