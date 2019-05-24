موقع «إكسبو 2020 دبي» عجلات شركات البناء تدور بلا توقف

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال تقرير نشرته مجلة «ميد»، أمس، يعد موقع إكسبو 2020 دبي أكثر مواقع البناء ازدحاماً في الإمارة، حيث يسابق العاملون في شركات البناء الزمن لإنجاز الأعمال حسب الجداول الزمنية المعتمدة.

وخلصت دراسة حديثة حول التأثير الاقتصادي للمعرض من قبل EY إلى أن نشاط البناء سيسهم بمبلغ 7 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي لدبي في الفترة التي تسبق الحدث، الذي يبدأ في أكتوبر 2020.

وقالت الدراسة: إن من المتوقع أن يسهم إكسبو 2020 وإرثه بمبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) من القيمة الإجمالية تضاف للاقتصاد الإماراتي من 2013 إلى 2031.