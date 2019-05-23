100 % نسبة إنجاز البنية التحتية بموقع إكسبو

المصدر: دبي ــ بشار باغ

أعلن المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، عن مشروع لإقامة فندق يضم 300 غرفة يجري العمل على إنشائه حالياً بجانب ساحة الوصل، على أن يتم الإعلان قريباً عن الشركة المشغلة له.

ولفت إلى أن الفندق يقع بجانب جناح خاص تحت تصرف حكومة الإمارات لاستقبال المسؤولين وكبار الشخصيات، وسيتحول هذا الجناح إلى فندق بعد انتهاء فعاليات الحدث.

ولفت في تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار للإعلاميين نظمه أمس مكتب إكسبو 2020 دبي في موقع الحدث إلى إنجاز 100 % من البنية التحتية في الموقع، فيما سيتم تركيب قبة ساحة الوصل في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاء في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة ستكتمل مع نهاية العام الجاري بما في ذلك أعمال الإكساءات الخارجية.

وأوضح أن التشغيل التجريبي للموقع سيبدأ بحلول الربع الثاني في 2020، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية، فيما ستقوم الدول المشاركة بالانتهاء من بناء أجنحتها في الموقع بحلول يونيو 2020.

وأشار الخطيب إلى أن مركز التسوق «إكسبو مول» سيتم افتتاحه مع انطلاق فعاليات الحدث. ويجري تطوير الفندق من قبل مركز دبي التجاري العالمي وشركة إعمار.

ومع اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في الموقع، ستشهد الفترة المقبلة تراجعاً تدريجياً في عدد العمال بالموقع بعد انتهاء مرحلة ذروة الإنشاءات.

مناقصات جديدة

وقال الخطيب إن مكتب إكسبو 2020 يعمل حالياً على إرساء مناقصات جديدة بقيمة 800 مليون درهم تتعلق بالمشاريع المؤقتة المرتبطة بالحدث. ولفت إلى أن الطاقة القصوى لموقع إكسبو تصل إلى 300 ألف شخص يمكن استيعابهم في وقت واحد، مشيراً إلى أن مناطق الموضوعات الثلاثة التي تم إنجازها تضم 86 مبنى متعدد الاستخدامات سيتم تخصيص جزء منها كأجنحة لعدة دول فيما ستخصص بعض الأبنية كمنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة.

وتتصل مناطق المواضيع بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات. وتشكل هذه المناطق الثلاث، التي بنتها الفطيم للإنشاءات، مساحة البناء الأكبر في الموقع. وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلاً عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحاً خاصاً بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

وتسلمت إدارة إكسبو شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيتم الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لإكسبو، مدينة دستركت 2020، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.