«التزام»: إكسبو والمشاريع الاستراتيجية يدعمان نمواً قوياً لقطاع إدارة المرافق

المصدر: دبي - البيان

توقع محللو مجموعة التزام لإدارة الأصول نمواً متواصلاً وقوياً لقطاع إدارة المرافق طوال العام الجاري بقيادة الإمارات والسعودية ومصر.

وتتمثل أهم العوامل الدافعة لهذا النمو في مجموعة مشاريع التطوير العمراني المتنامية في مختلف أنحاء المنطقة كمشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة (المترو والسكك الحديدية والمطارات)، والمشاريع الاستراتيجية مثل «إكسبو 2020» في الإمارات؛ بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل مدينة «نيوم» ومشاريع البحر الأحمر السياحية في السعودية؛ ومشاريع تطوير المراكز الحضرية الجديدة في مصر. وتعد كافة هذه المشاريع جزءاً لا يتجزأ من الرؤى الاستراتيجية لدول المنطقة، والتي تهدف إلى تطوير بناها التحتية الوطنية وتنويع اقتصادياتها.

ووفقاً لدراسة بحثية حديثة أجرتها شركة استشارات وبحوث السوق «تيكنافيو» حول خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط، فإن هذا القطاع سيحقق معدل نمو سنوي مركب بأكثر من 11% في الفترة من 2019 إلى 2023. وبالإضافة إلى ذلك، سينمو حجم سوق خدمات إدارة المرافق في الشرق الأوسط بحوالي 29.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وفي ظل النمو المتواصل لقطاع إدارة المرافق في المنطقة، تظهر تحديات مثل تحسين مستويات الخدمة وتلبية احتياجات العملاء الأكثر تطلباً، حيث يتصدى مزودو خدمات إدارة المرافق لهذه التحديات بما يضمن تلبية معايير الخدمات المقدمة، مع إدارة تكاليف التسليم بعناية لضمان الحفاظ على الأصول في حالتها المثلى. وفي خضم هذه الاتجاهات الخاصة بمواصفات الخدمات المُحسنة والإدارة الصارمة للتكاليف، تبرز التكنولوجيا كعامل رئيسي لإحداث الفرق بالنسبة لكبار مزودي خدمات إدارة المرافق.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام لإدارة الأصول: تطورت إدارة المرافق من مجرد عملية إدارة للمباني، إلى توفير تجربة متكاملة في هذا المجال. وبفضل التكنولوجيا، نقلت فرق إدارة المرافق تركيزها من توفير الخدمات التي تركز على التكلفة إلى إنشاء خدمات تستند إلى القيمة. وهناك مجال واسع لتحسين قطاع إدارة المرافق وتعزيز نموه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نتوقع المزيد من الأعمال من قاعدة العملاء المتنوعة مع استمرار هذا القطاع في النضج ومواكبته لأفضل الممارسات العالمية.

وسنستفيد استفادة كاملة من الفرص المتاحة في قطاع إدارة المرافق مثل معرض «إكسبو 2020» لتقديم خبراتنا وتعزيز قاعدة عملائنا والوصول إلى جمهور أوسع، حيث سنستعين في أثناء ذلك بأحدث التقنيات المبتكرة لتوفير أعلى مستويات الخدمة وتحقيق رضا العملاء. وأضاف: تقود الإمارات مسيرة التحول الذكي وبناء المدن، ونحن في مجموعة «التزام» نعمل باستمرار لكي نبقى في طليعة هذه التطورات.