200 مطعم تتنافس في إكسبو لتقديم أطعمة «في متناول الجميع»

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

يقدم أكثر من 200 مطعم في موقع إكسبو 2020 دبي، أسعاراً في متناول الجميع، بالإضافة إلى توفير منتجات محلية وأطعمة للنباتيين وخيارات صحية ومنتجات عضوية مع تغليف مستدام في منافذ الأطعمة والمشروبات بحسب الموقع الإلكتروني للحدث.

ووضع إكسبو «أخلاقيات للطعام»، وهي مجموعة من المبادئ الرامية إلى تطوير سلوكيات التعامل مع الأطعمة في هذا المجال بأكمله، وطلب مكتب إكسبو من جميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات التي يتعاقد معها أن تلتزم بمبادئ الحدث الأخلاقية، وتتعهد بتعزيز الاستدامة والصحة في هذا القطاع.

ودعا الزوار إلى اكتشاف الضيافة الإماراتية الأصيلة، والتعرف على التنوع والابتكار اللذين يتسم بهما قطاع الأطعمة والمشروبات في دبي.