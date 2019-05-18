«إكسبو 2020» يُرحّب بالزوّار 16 ساعة يومياً

المصدر: دبي - بشار باغ

يستقبل «إكسبو 2020 دبي» الزوار مدة 16 ساعة يومياً مع انطلاق فعالياته 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

وعلى مدار 173 يوماً، يفتتح الحدث أبوابه خلال أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وخلال أيام العطل والأيام الخاصة، يستقبل الحدث زواره من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. ويبلغ سعر تذكرة زيارة الحدث ليوم واحد للكبار (18 عاماً فأكثر) 120 درهماً بينما يبلغ سعر تذكرة الثلاثة أيام 260 درهماً ويمكن استخدامها للدخول في أي 3 أيام، وسيتم خلال أكتوبر المقبل الإعلان عن باقات التذاكر الشهرية والموسمية للحدث.

وتوقّعت دراسة أعدها مكتب «إكسبو» 2020 عودة الزوار المحليين من داخل الدولة لزيارة الحدث من 3 إلى 4 مرات مقابل 1.2 معدل زيارة الزائر من خارج الدولة.

وسيقدم «إكسبو 2020» مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وسيحصل الصغار والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً،.

وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50%، بينما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم. وستفتح التذكرة لحاملها باب الدخول إلى تجربة فريدة لا تتكرر، تشمل 60 عرضاً حياً كل يوم، وابتكارات تقنية ستحدد معالم المستقبل، وحفلات لفنانين عالميين، واستعراضات يومية، وعمارة متطورة، واحتفالات خاصة.