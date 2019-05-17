الروبوتات تُحضّر الطعام في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

يعتزم إكسبو 2020 دبي إدخال تقنيات الروبوت وتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي في تحضير الطعام، وستتاح للزوار فرصة التعرف على جديد التكنولوجيا التي ستغير الطريقة التي يُجهّز ويقدّم بها الطعام.

ويضم موقع إكسبو أكثر من 200 مطعم مع توقعات بأن يصل عدد الوجبات التي سيتم تقديمها خلال فترة الفعاليات إلى 30 ألف وجبة يومياً، بحسب موقع الحدث على شبكة الانترنت.

وانسجاماً مع موضوع الاستدامة الذي يتبناه إكسبو، فإن برنامج الأطعمة والمشروبات في موقع الحدث سيكون رفيقاً بالبيئة يعتمد على المواد المنتجة بأسلوب أخلاقي والمعبأة بطريقة مسؤولة بيئياً، وينهج سياسة الأسعار المنصفة.

وسيتاح أمام زوار إكسبو 2020 دبي فرصة الاستمتاع بأكثر من 200 من منافذ الأطعمة والمشروبات المنتشرة في موقع الحدث العالمي، تقدم ما يزيد على 50 فناً من فنون الطبخ العالمي، على مساحة تعادل 7 ملاعب كرة قدم، وستشمل الوجبات جميع الأصناف التي قد تخطر على البال من الوجبات الخفيفة إلى الأطباق الفاخرة، والأكلات التقليدية والعصرية من أنحاء العالم.

وسيتعاقب على الحدث الضخم، طيلة أيامه الـ173، أكبر الطباخين في العالم، مع عروض الطهي الحي ومسابقات الطبخ وإعداد الطعام وستتاح الفرصة للزوار لإلقاء نظرة مستقبلية على تجارب الطهي المبتكرة.