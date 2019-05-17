أكاديمية إكسبو تدرّب المواطنين على المهارات القيادية

المصدر: دبي - بشار باغ

أطلق إكسبو 2020 دبي أكاديمية تقدم فرصة أمام 350 من المواطنين والمواطنات للحصول على تدريب سريع على المهارات الإدارية والقيادية للانضمام إلى فريق الحدث، على أن يتم افتتاح باب التسجيل بـ«أكاديمية إكسبو 2020» في شهر يونيو 2019.

وتم إنشاء الأكاديمية للاستفادة من الفرصة الفريدة التي يتيحها إكسبو 2020 لتدريب الخريجين والخريجات الإماراتيين وتطوير قدراتهم ليصبحوا مهنيين ذوي كفاءات عالية، قادرين على قيادة الفرق وإدارة الفعاليات الكبرى وتنفيذها، وتطبيق الخبرة والتجربة التي اكتسبوها لما فيه خيرهم وخير وطنهم بحسب الموقع الإلكتروني للحدث على شبكة الإنترنت.

وسيخضع المرشحون والمرشحات الإماراتيون الـ350 الذين ستختارهم أكاديمية إكسبو 2020 لبرنامج تدريبي مكثف وشامل مدته ستة أسابيع، قبل تكليفهم بأدوار قيادية وتشغيلية تتيح لهم صقل المهارات التي اكتسبوها بالتجربة التطبيقية في مكان العمل. ومباشرة بعد تخرجهم، سيجد هؤلاء المرشحون المحظوظون أنفسهم يسهمون في قيادة وإدارة عمليات إكسبو 2020.

وترفع الأكاديمية شعار «معاً نبني مستقبل الشباب الإماراتي»، وستقدم برنامجاً تدريبياً هو الأسرع بهذا الحجم مع رواتب مدفوعة من اليوم الأول للالتحاق، مع توفير أسس قوية للتعلم والمعرفة الدولية وتطوير المهارات للمضي قدماً في مهن المستقبل، إضافة إلى اكتساب المهارة الإدارة التشغيلية في تقديم الفعاليات الكبرى وتطوير المعرفة والمهارات المتخصصة في القيادة.

وتشمل المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالأكاديمية أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية بين الـ18 و35 سنة، ويتم قبول خريجي الثانوية العامة أو حاملي شهادات الدبلوم أو البكالوريوس على شرط إتمام الخدمة الوطنية و إجادة اللغة الإنجليزية.