اكتمال حلول الشبكات الذكية في «إكسبو»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشف شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية في «سيسكو» الشرق الأوسط، شريك الشبكات الرقمية لـ «إكسبو2020»، أنه تم اكتمال مشروع تثبيت حلول الشبكات عالية الذكاء ضمن الأجنحة الرئيسة في مقر إكسبو، وباتت جاهزة لخدمة زوار إكسبو 2020 المرتقبين. وأكد عيد لـ «البيان الاقتصادي»، أنه تم تسليم المشروع قبل موعد التسليم المتفق عليه، موضحاً أن إكسبو يمثل أحدث وأضخم مشروع شبكات شهده هذا المعرض منذ انطلاقه في لندن عام 1851، فضلاً عما يحمله من أهمية لكل من دولة الإمارات وسيسكو.

ولفت عيد إلى أن سيسكو قامت كذلك بتسليم وتنفيذ الشبكات الأمنية الذي سيمكن مسؤولي الأمن من بدء إجراءات المراقبة الأمنية في الأجنحة الرئيسة. وصرح شكري بأن الإنجاز الثاني يشمل تثبيت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ووحدات تحكم لمراقبة الدخول ضمن الأجنحة الرئيسة.

وتتميّز أنظمة «الشبكات عالية الذكاء» بذكائها وقدرتها مع الوقت على التعلم والتكيّف وفهم وتوّقع «نوايا ومقاصد» مشغّليها ومستخدميها، ثم تقوم بتحقيقها لهم تلقائياً، علاوة على تسهيل إدارة البيانات، وتوقّع الثغرات المحتملة، والتعامل معها قبل حدوثها، وإنشاء سياسات خصوصية، استخدام المعلومات بناء على نمط الاستخدام المتكرّر.