وضع حجر أساس جناح «الماوري» في إكسبو

المصدر: Ⅶ دبي – بشار باغ

وضعت نيوزيلندا، أمس، حجر الأساس لجناحها في إكسبو 2020 دبي، وبذلك تنطلق الأعمال الإنشائية في الجناح الذي استوحي تصميمه من تراث شعب الماوري، السكان الأصليين للدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وقام بوضع حجر أساس الجناح الواقع في منطقة الاستدامة كل من ماثيو هوكينغز، سفير نيوزيلندا في الإمارات وكليتون كيمبتون المفوض العام للجناح النيوزيلندي في إكسبو 2020 بمشاركة نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020، ومها القرقاوي مدير إدارة المشاركات الدولية لدى إكسبو 2020.

وكانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي كشفت عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، وستعرض خلال الحدث مفهومها الفريد للاستدامة من خلال مفهوم «كايتياكيتانغا» المستقى من تراث الماوري، والذي يحكي قصة القرابة الوثيقة بين البشر والطبيعة، بما يجسد تركيز البلد على حماية كوكب الأرض والتزامه بالطاقة المتجددة.

ويتميز الجناح الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع بتصميم مبتكر الذي لا يقتصر على مساحة العرض المتوقعة، وإنما يشمل أيضاً مطعماً، ومتجراً للتصميم، ومرافق ضيافة.