3.4 % نمو صناعة البناء سنوياً في الإمارات حتى إكسبو 2020

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقع تقرير لمؤسسة فيتش سوليوشنز أن يستقر معدل نمو صناعة البناء في الإمارات حتى انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي عند 3.4% سنوياً.

وأضاف التقرير أن مشاريع الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي ستنشط صناعة البناء في الإمارات العام الجاري، وبعد الانتهاء من تلك المشاريع، سيستقر معدل النمو في هذا القطاع عند 1.9% سنوياً حتى عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع البناء في الإمارات استعداداً لمعرض إكسبو تشمل موقع المعرض ذاته على مساحة 438 هكتاراً، والتوسع في المرافق السياحية والفنادق ومشاريع النقل والمواصلات مثل تمديد خط مترو دبي. وتبلغ نسبة المشاريع تحت الإنشاء حالياً 64% من إجمالي المشاريع المزمعة حتى عام 2020، وبقيمة 176.62 مليار دولار، وتتركز في هذه المشاريع، وغالبيتها له علاقة بالإسكان الخاص بالمعرض.