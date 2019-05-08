«إكسبو» يبدأ إصدار بطاقات منشأة للدول المشاركة

المصدر: دبي - البيان

بدأ المكتب العام لـ«إكسبو 2020 دبي» والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إصدار بطاقات منشأة للدول المشاركة في الحدث الدولي، إذ سلّمت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو».

واللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ألدوين ديكرز، المفوّض العام لبلجيكا، البطاقة الأولى لدولة مشاركة في إكسبو، من بين 192 دولة أكدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في الحدث المرتقب. واستعدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لاستقبال نحو 45 ألف معاملة يومياً، والعمل على إنهاء جميع الطلبات من خلال تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي.