بلجيكا تتسلّم أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في إكسبو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

سلّمت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، واللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ألدوين ديكرز المفوّض العام لمملكة بلجيكا، أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في اكسبو 2020، من بين 192 دولة أكدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى الشركات والمنظمات المتعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية المُنتظر مشاركتها في الحدث المرتقب.

وأشادت معالي ريم الهاشمي بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ودعمها المستمر لتسهيل مشاركة مختلف الدول في إكسبو، بما ينسجم مع شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل». وأكدت أهمية دور الجهات الحكومية في دعم هذا المشروع الوطني وإسهامها في مسيرة التحضير للحدث العالمي، مشيرة إلى أن تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي يعد أساسًا لتنظيم إكسبو دولي استثنائي يليق بمكانة الإمارات.

وقال اللواء محمد المري إن إقامة دبي تعمل وفق منظومة ذكية لتسهيل اجراءات دخول وخروج المشاركين في إكسبو 2020 دبي الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن مكتب إكسبو 2020 يوفر منصة ذكية تتضمن خدمات مختلف الجهات المعنية ومنها خدمات إقامة دبي. وأكد أن المشاركين في إكسبو يمكنهم الحصول على الـتأشيرات بمختلف أنواعها عبر تلك المنصة الذكية، بغضون دقائق معدودة عقب استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.

أنظمة ذكية

وأوضح أن بطاقات المُنشأة لأجنحة الدول المشاركة تُمنح إلكترونياً خلال دقائق من تقديم طلب الحصول عليها، مرجعاً ذلك لاعتماد إقامة دبي على الأنظمة الذكية التي تسعى لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، حيث إن كافة أنواع التأشيرات ستكون متاحة للعاملين في أجنحة الدول المشاركة وفق الإجراءات والمعايير المُحددة لهذا الغرض، منوهاً أن بطاقة المنشأة الالكترونية تمكّن مُفوّض كل جناح من جلب الموظفين الذين يحتاجهم أو أفراد أسرته، إذ سيتم توفير كل احتياجات المشاركين المتعلقة بالتأشيرات ضمن مقر واحد، دون الحاجة لمراجعة جهات متعددة لإتمام الإجراءات.

45 ألف معاملة يومياً

وأكد أن الإدارة جاهزة لاستقبال نحو 45 ألف معاملة يوميا والعمل على إنهاء جميع الطلبات من خلال تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تعزيز سمعة الإمارات على مختلف الأصعدة، واصفاً اكسبو بالحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي سيكون له إسهامه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

فريق عمل

وأشار إلى أن إقامة دبي شكّلت منذ بدء إعلان استضافة الإمارات هذا الحدث الكبير فريق عمل رئيسي متكامل يضم لجنة عليا بإشراف مباشر من مدير عام الإدارة وبمتابعة من اللواء عبيد بن مهير، تساندها لجنة تنفيذية برئاسة العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، والعقيد د. عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، علاوة على فرق عمل تشغيلية تعمل على مدار الساعة بهدف التسهيل في تقديم الاجراءات بما يحقق أهداف استضافة هذا المعرض العالمي الضخم.

حضور

حضر تسليم البطاقة نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي واللواء عبيد سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والرائد سالم بن علي المنسق العام للجنة إكسبو 2020 في إقامة دبي.