الإمارات وفرنسا.. رؤية مشتركة في إكسبو لاقتصاد المعرفة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد حفل العشاء السنوي لمجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ووزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن، والسفير الفرنسي في الإمارات لودوفيك بوي في أوبرا دبي، الاحتفاء بالرؤية المشتركة بين الإمارات وفرنسا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من أجل المزيد من الابتكارات وتحسين مستوى معيشة مواطني الدولتين.

حضر الحفل أكثر من ألف مدعو على رأسهم العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين المحليين مثل المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 نجيب محمد العلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في دبي ماجد سيف الغرير، ورئيس مجلس الإدارة غرفة التجارة والصناعة في دبي ورئيس غرفة دبي واتحاد الغرف الدولي حمد بو عميم، ورئيس غرفة التجارة والصناعة رأس الخيمة محمد علي مصبح النعيمي، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات البارزة المحلية والفرنسية.

شعار

وعقد الحفل تحت شعار «الأنوار والتنوير» المستوحى من شعار الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020، ويلقي الشعار الضوء على «النقل السريع» ويجسد فكرة «الأنوار». وقد ظهرت فكرة التنوير في فرنسا في القرن الثامن عشر وترمز إلى نقل وتبادل المعرفة وتعكس دور فرنسا الرائد في العديد من المجالات على مدى العصور ومنها الفنون والفلسفة والثقافة والبحث والريادة والابتكار.

وبدأ الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية وشركة كوفريكس وهي الشركة الفرنسية للمعارض والمسؤولة عن الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020، بحضور إليزابيث بورن، وزيرة النقل الفرنسية.

وتهدف المذكرة إلى دعم المزيد من التعاون والتقارب بين مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية وشركة كوفريكس لترويج صورة فرنسا قبل وأثناء فترة الستة شهور التي يقام أثنائها معرض إكسبو 2020، وذلك لجذب الجهات المعنية في الإمارات من شركات ومؤسسات وشركاء مؤسسين، إلى عقد مشروعات مشتركة.

جائزة

وتحدث چوفروا بونوتيل، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية أثناء الحفل قائلاً: «نحن الآن على الطريق الصحيح والكامل إلى معرض إكسبو، وسوف نساهم في إنجاح هذا الحدث من أجل دبي، ومن أجل أن تسطع فرنسا بالأسلوب الذي يليق بمكانتها».

وأثناء الحفل، حصلت شركة «أجري كول» على جائزة «الفرصة والنجاح 2019» من مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والإمارات الشمالية لدورها المتميز في تطوير الزراعة الحضرية، وتعد الشركة من الشركات الناشئة التي أحدثت ثورة في التكنولوجيا الزراعية والزراعة الخالية من المبيدات وتنتج العديد من الخضراوات والفاكهة المحلية اللذيذة في حاويات تم تدويرها (المعروفة باسم «كولتينرز») والموجودة في المدينة المستدامة.