«إكسبو 2020 دبي» الأكثر كفاءة في استهلاك المياه

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

يوظف «إكسبو 2020 دبي» وسائل مبتكرة وأساليب ري متقدمة مع زراعة نباتات محلية ومتكيفة، ويأتي ذلك بهدف أن يكون الحدث إحدى أكثر دورات إكسبو الدولي كفاءة في استخدام المياه من خلال ترشيد استهلاكها.

ترشيد

وبفضل توظيف العديد من الأساليب والتقنيات المستدامة، فإن المساحات الخضراء والحدائق في إكسبو ستحتاج إلى أقل من نصف كميات المياه التي تحتاجها المساحات الخضراء المماثلة في المناطق الحضرية المشابهة للموقع.

وسيتم الاعتماد في الري على المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020، وتروي هذه المياه المعالجة مشتل إكسبو 2020 دبي الممتد على مساحة 220000 متر مربع، والذي يضم مئات أنواع النباتات والأشجار والشجيرات. وتم اختيار هذه النباتات بعناية لصفاتها المناسبة لأجواء دبي والإمارات وقدرتها على تحمل الحر، واستهلاكها القليل للمياه مثل أشجار السلم والغاف وأنواع من النخيل والرمث واللبان.

تقنيات ذكية

وخلال مرحلة عمليات الإنشاء تمكن إكسبو من تجاوز معايير هيئة كهرباء ومياه دبي لكفاءة استهلاك المياه بنسبة تتجاوز 50%، أضف إلى ذلك تقنيات القياس الذكية لمراقبة مستويات المياه الجوفية وخفض استهلاك المياه والحد من التسرب فتكتمل الصورة عن سعينا لتأسيس مناخات صغيرة مستدامة ضمن موقع إكسبو 2020، تتسم ببصمة بيئة أقل بكثير من البيئات الحضرية المشابهة.

وتهدف استراتيجية الاستدامة في إكسبو 2020 لأن يكون عامل تغيير إيجابياً في دولة الإمارات والمنطقة وحتى العالم. وينسجم التزام إكسبو 2020 بالإدارة المستدامة للمياه أثناء مسيرة التحضير للحدث العالمي، وعلى مدار الأشهر الستة لانعقاد فعالياته مع أهداف اليوم العالمي للمياه، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 22 مارس. وتتناغم جهود إكسبو في الحد من استهلاك المياه مع أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وهو «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي».

استدامة

وفي إطار تعزيز معايير الاستدامة في مختلف العمليات التشغيلية، اختار إكسبو 2020 دبي شركة «دلسكو» المتخصصة في قطاع خدمات إدارة النفايات شريكاً رسمياً جديداً له. وبذلك، يخطو إكسبو 2020 دبي خطوة جديدة نحو تحقيق هدفه بإبعاد 85% من نفاياته عن المكبات، وبموجب هذه الشراكة، وباعتبارها الشريك الرسمي لإدارة النفايات، ستوظف «دلسكو» حلولاً مبتكرة لإدارة النفايات لدعم هدف إكسبو 2020 دبي في تنظيم واحدة من أكثر الدورات استدامة في تاريخ هذا الحدث الدولي.

وستسهم منشأة «دلسكو» لتحويل النفايات إلى موارد أولية الواقعة في دبي الجنوب- والمقامة خصيصاً لدعم إكسبو 2020 دبي قبل الحدث وأثناء انعقاده- في إبعاد النفايات عن المكبات. وسيجري تحقيق ذلك من خلال وسائل عدة تشمل استخدام أحدث التقنيات للحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها إلى موارد، بما يسهم في الاقتصاد الدائري الذي يسهم في تحويل النفايات إلى موارد قيمة يستفاد منها في العديد من الأنشطة الأخرى.