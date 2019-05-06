«إكسبو» يوفر رحلات تعليمية بأسعار خاصة للطلبة

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن 4 رحلات مختلفة ستكون متاحة لطلبة المدارس في الإمارات، تتناول كل منها موضوعاً مختلفاً، بما يتيح للطلبة من مختلف الفئات العمرية تجربة فريدة من نوعها تحقق لهم نقلة كبيرة في عالم المعرفة.

وجرى الإعداد للرحلات بهدف جذب اهتمام طلاب المدارس من مختلف الأعمار لتلك الموضوعات، وإلهامهم لكي يصبحوا قوة تحدث تغييراً إيجابياً. وجرى تشجيع أكثر من 500 من قيادات المدارس العامة والخاصة وصناع القرارات التعليمية، خلال ملتقى إكسبو للقيادات المدرسية، على البدء في التخطيط لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الرحلات التعليمية ذات الأسعار التنافسية، حيث يبلغ سعر تذكرة أي من هذه الرحلات الأربع 50 درهماً للطالب.

وتتيح الرحلات الأربع للطلبة تجربة تعلم لا يمكن تفويتها، حيث تأخذهم إلى «عالم الفرص» و«الكون في حركة» و«عالم الاستدامة» و«إرث دولة الإمارات»، وتفتح أعينهم على دورهم في مستقبل الإنسانية، وتكشف عن الثقافة الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومستقبلها اللامع.

إلهام

وقالت علياء آل علي، نائب رئيس، برنامج إكسبو للمدارس في إكسبو 2020 دبي: يلعب طلبة المدارس دوراً محورياً في صنع عالم أفضل للأجيال القادمة، كونهم مبدعي الغد وقادة الفكر في المستقبل. يوفر إكسبو 2020 دبي فرصة تعليمية لا مثيل لها ستوسع آفاقهم وتلهمهم على الابتكار.

وأضافت: تمثل رحلاتنا الأربع المتخصصة فرصة تعليمية لا تتكرر. ونسعى إلى إلهام التلاميذ في بيئة تفاعلية ومتكاملة، حيث يمكنهم استكشاف العوامل الأساسية التي تحقق التقدم في المستقبل، واكتشاف ثقافات وابتكارات 192 بلداً مشاركاً. وفي وجود كل هذه الفرص التعليمية الرائعة والكثيرة، نحث المدارس على التحضير لزيارة إكسبو 2020 دبي من الآن.

أصحاب الهمم

ووضعت احتياجات أصحاب الهمم في الحسبان عند التخطيط لكل جولة من هذه الجولات. ويتيح هذا لجميع الطلبة خوض تجربة كاملة مع إكسبو 2020 دبي، الذي سيمثل احتفالاً بالابتكار والاكتشافات والترفيه على مدى ستة أشهر، بالإضافة إلى كونه أضخم حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي.

ويتيح برنامج إكسبو للمدارس، فرصة للمدارس في الإمارات تسمح باستكشاف إكسبو 2020 دبي ورؤيته الدولية بطريقة شيقة وجذابة. ويتبنى البرنامج عدداً من المبادرات، من بينها توفير موارد دراسية للمعلمين من أجل إلهام العقول الشابة، وقد رحب البرنامج بالفعل بأكثر من 140 مدرسة و5000 تلميذ في مركز الزوار بإكسبو 2020 دبي منذ أكتوبر 2018.

تذكرة

تشمل التذكرة الدخول ورحلة بصحبة مرشد، وسوار معصم تعريفي. وسيسمح إكسبو بمشاركة مجانية لشخص واحد كمرافق لكل خمسة أو 10 أو 15 طالباً، ويتحدد ذلك في ضوء أعمار الطلبة. وستتمكن إدارات المدارس من حجز التذاكر عبر نظام خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر المقبلة.