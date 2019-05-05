معالم دبي السياحية تتزين استعداداً لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكر تقرير حديث نشره موقع «جاستبروبرتي Justproperty»: إن معرض إكسبو دبي 2020، يعد وجهة عالمية وجهة عالمية لعرض الإنجازات الصناعية والعلمية والتكنولوجية للدول المشاركة. ويتيح للملايين الفرصة لتبادل الأفكار وعرض الابتكار وتعزيز التعاون والاحتفال بالإبداع الإنساني، ومع اقتراب الجدول الزمني لمعرض إكسبو 2020، بدأ العمل في العديد من أماكن الجذب السياحي والترفيهية الرئيسية، وسيكون هناك العديد من المشاريع العقارية والحدائق والمنتجعات، التي ستكون مفتوحة للجمهور.

وذكر التقرير أن قناة دبي المائية التي بلغت تكلفتها 545 مليون دولار تعد نقطة جذب رئيسية، خلال معرض دبي 2020، وتربط المناطق التجارية الرئيسية بالخليج العربي. يتكون هذا المشروع من أربعة فنادق ومركز تسوق جديد و450 مطعماً بالإضافة إلى مسار لركوب الدراجات ومساكن فاخرة تحتوي على مراس خاصة للمراكب.

سيستضيف متحف المستقبل، المبنى ذو الشكل الدائري بعضاً من أحدث الاختراعات في العالم، ولن يكون مجرد وجهة سياحية فحسب، بل سيقدم أيضاً ورش عمل ودورات متقدمة وأحداثاً عامة.

يضم مشروع جوهرة الخور مباني سكنية مكونة من 19 طابقاً، وواجهة بحرية ضخمة، وفندقين فاخرين، وثلاثة أبراج مكتبية، ومركز ترفيه ومركز مؤتمرات مع قاعة رقص. لتجربة الرفاهية المطلقة، سيكون هناك بعض متاجر التجزئة والمطاعم للزوار الشباب.

وذكر التقرير أن جزر ديرة تقع على الواجهة البحرية التي تبلغ مساحتها 15.3 كم مربع، والتي ستفتح الطريق أمام مئات الفنادق الجديدة والشقق الفندقية والمباني متعددة الاستخدامات والمراسي، تشمل مناطق الجذب السياحي مركز تسوق كبيراً، وسوقاً ليلياً على غرار السوق العربية، ومدرجاً يتسع لـ 30.000 شخص.

كما ستكون جزيرة بلوواترز، التي تقع بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس، واحدة من أكبر المناطق السياحية في العالم. من المقرر أن تجذب جزيرة بلووترز البالغة تكلفتها 6 مليارات درهم ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر سنوياً.

ويعد برواز دبي واحداً من أبرز مناطق الجذب في دبي والإمارات. بالإضافة إلى حدائق دبي الترفيهية بكل أشكالها.

الوصل بلازا

من أهم معالم دبي في إكسبو، الوصل بلازا، وكلمة «وصل» تعني الاتصال، ومن الآن فصاعداً، سيكون هذا المكان هو محور معرض إكسبو 2020. سيمثل موضوع معرض دبي 2020 «تواصل العقول، وصنع المستقبل». ستقام هناك أحداث مهمة مثل مراسم الافتتاح والختام. كما ستضم القبة المثالية، التي يبلغ ارتفاعها 65 متراً والمستوحاة من شعار إكسبو دبي 2020.