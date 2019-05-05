«إيكونومست»: الاقتصاد يتلقى دعماً من إكسبو

المصدر: دبي - البيان

توقع التقرير الشهري لوحدة إيكونومست انتلجانس أن يلامس نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 2.1% في 2019، يرتفع إلى 3.4٪ في عام 2020، مقارنة مع 1.7٪ في عام 2018، موضحاً أن الاقتصاد يتسم بالتنوع.

وأضاف: سيتلقى الاقتصاد دعماً قوياً بفضل استضافة دبي معرض إكسبو العالمي 2020، على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط في ذلك العام وضعف الطلب العالمي، متوقعاً أن يجذب الحدث أعداداً كبيرة من الزوار، ويؤدي إلى تعزيز الاستهلاك الخاص وخدمات الصادرات.

وأوضح التقرير: «لكن عائدات صادرات النفط لن تلبث أن تكتسب زخماً سريعاً بعد ذلك تماشياً مع خطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، والأسعار الدولية التي يتوقع أن تتجاوز 75 دولاراً للبرميل في 2022-2023». وتوقع التقرير ازدياد واردات السلع في الفترة من 2021-2023 تعويلاً على انتعاش استهلاك القطاعين الخاص والحكومي.