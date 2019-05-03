«كريستي» تبهر العالم بعروض بصرية خلال إكسبو

المصدر: دبي - وام

أعلن «إكسبو 2020 دبي» اختيار شركة كريستي للأنظمة الرقمية شريكاً رسمياً لأجهزة وشاشات العرض، ليضمن لزواره تجربة بصرية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

وبموجب الشراكة، ستستعين شركة كريستي- المتخصصة في مجال التقنيات السمعية والبصرية بأحدث ما لديها من تقنيات الليزر المبتكرة، وسيشمل ذلك استخدام أكثر من 250 جهاز عرض من نوع D4K40-RGB لتبدع مناظر من واقع الحياة على مسطح العرض في ساحة الوصل العملاقة، البالغ قطره 130 متراً، وستكون تلك المناظر مرئية من الأعلى أيضاً.

وتألقت تقنيات شركة كريستي المبتكرة في أفلام هوليوود الضخمة الناجحة، وفي فعاليات رياضية كبرى وستتولى الشركة توريد جميع شاشات العرض وإدارتها في كل أرجاء موقع إكسبو كونها صاحبة أعلى معايير في مجال تقنية العرض، وستسهم في تقديم احتفال استثنائي فريد لملايين الزوار، الذين سيتوافدون على هذا الحدث الضخم.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: نسعى لتقديم تجربة لا مثيل لها في إكسبو.

وستكون العروض البصرية على قبة ساحة الوصل العملاقة جزءاً بارزاً من هذه التجربة وشركة كريستي رائدة في هذا المجال، لذا فنحن بانتظار عروض ستحفر في الذاكرة في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي بفضل تقنية كريستي المبتكرة.

وقال بريان بويم المدير التنفيذي للمبيعات الدولية وتطوير الأعمال في شركة كريستي: فخورون بأن نكون شريكاً رسمياً لإكسبو 2020، ومتحمسون لهذا، ونتطلع لصنع ذكريات خالدة بواسطة عروضنا البصرية الاستثنائية ويعد جهاز العرض الليزري D4K40-RGB تحفة تكنولوجية سيبهر العالم بعروض بصرية ثرية لا مثيل لها ترتقي بمعايير جودة الصورة، وهو ما يسهم في جعل إكسبو 2020 يرحب بالمستقبل بطريقة مبهرة لا تنسى.

وتعمل شركة كريستي في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم، بما في ذلك مكتبها في دبي، الذي تأسس في عام 2007، لخدمة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وللشركة رصيد مهني حافل، حيث تنتشر أجهزتها ما بين الفعاليات العالمية الضخمة ومراكز التسوق الكبرى، ودور السينما، إضافة إلى قاعات الدراسة والتدريب كما تعاونت مع مدينة شنغهاي خلال إكسبو 2010.