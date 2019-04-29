«إكسبو دبي» بوصلة السياحة العالمية في «الملتقى»

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

شكّل إكسبو دبي 2020 محوراً أساسياً من فعاليات سوق السفر العربي (الملتقى) الذي انطلقت فعاليته أمس بمشاركة 2500 عارض من 150 دولة، بما يحمله من فرص استثمارية واعدة تشكّل دعامة رئيسة للقطاع السياحي في المنطقة وبوصلة الاستثمارات السياحية والفندقية العالمية، فيما خطف جناح طيران الإمارات في إكسبو أنظار الزوار والعارضين، لا سيما أن الجناح يعكس مواصلة الناقلة ضخ الاستثمارات في سبيل الارتقاء بصناعة النقل والطيران.

وركز سوق السفر العربي، الذي حظي بإقبال جماهيري لافت في يومه الأول، على أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع السفر والضيافة ودور التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في تجاوز التحديات الحالية ورسم توجهات القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ دبي تسافر بالسياحة العالمية إلى المستقبل