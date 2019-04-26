«ج.س. ديكو» تُروّج للجناح الفرنسي في «إكسبو دبي»

المصدر: باريس - البيان

أعلنت «ج.س. ديكو»، شركة التواصل الخارجي، عن عقد شراكة مع الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، تقوم خلالها بالترويج للجناح في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقوم تحت شعار: «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

وتبدأ الشراكة اعتباراً من يوم الأحد المقبل حملة إعلامية لمدة شهر في دبي، تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على الجناح الفرنسي مع وضع الحجر الأساس في الثاني من مايو من قبل وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن. وتنطلق هذه الحملة الأولى ضمن الشراكة لتشمل 36 لافتة إعلانية وضعت في مواقع استراتيجية على طول طريق الجميرا البحري، ما يسمح بلفت انتباه الجمهور اعتباراً من إحدى الطرق الأكثر حيويةً في دبي.

مراحل

وبهدف مواكبة فرنسا خلال هذه الفعالية، سوف تكون «ج.س. ديكو» متواجدة في دبي خلال المراحل المحورية من بناء جناح فرنسا وصولاً إلى افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، وأيضاً خلال المراحل المفصلية طيلة فترة المعرض الدولي.

يشار إلى أن «إكسبو 2020 دبي» هو الأول من نوعه الذي ينظّم في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة أثبتت فيها «ج.س. ديكو» ريادتها في التواصل الخارجي بفضل بصمتها في 5 دول من المنطقة هي الإمارات وعمان والسعودية والبحرين، وذلك في كافة مجالات التواصل الخارجي، ومنها التنقل المدني والمطارات ووسائل النقل الأخرى بفضل إعلانات كبيرة الحجم شملت 16 ألف واجهة إعلانية.

رسالة

وقال جان شارل ديكو، رئيس الإدارة والمدير العام الشريك لـ«ج.س.ديكو»: «نفتخر بأن نقدّم الدعم لفرنسا خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، علماً بأننا متواجدون في الإمارة منذ عام 2008، ونحن نضع مساحاتنا الإعلانية في خدمة الجناح الفرنسي للترويج له. والواقع أن شعار الإكسبو (تواصل العقول... وصنع المستقبل) يتماشى تماماً مع رسالتنا التي نعمل على تحقيقها من خلال تمثيلنا لفرنسا في حوالي 80 دولة.

كما أن التنقل والاستدامة هما محوران أساسيان في استراتيجية الابتكار الخاصة بنا. ونحن حقيقة نتشارك القيمة الإنسانية والفلسفية والثقافية والريادية والتقنية لجناح فرنسا، وبالتالي نفتخر بإمكانية الترويج لهذه الواجهة الاستثنائية لإبراز التميّز الفرنسي».

بدوره، قال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (COFREX)، إن الجناح الفرنسي يحمل شعار «نور الأنوار»، وينقل رؤية فرنسا إلى الساحة الدولية، وسوف يكون واجهة استثنائية لتعزيز جاذبية فرنسا. يسعدنا أن نكلّف «ج.س. ديكو» بمهمة إبراز الجناح الفرنسي خلال «إكسبو 2020 دبي»، خصوصاً أنها مؤسسة فرنسية تشاركنا أهدافنا الساعية إلى منح تجربة ميسرة ومعززة للسكان والزوار مع الانخراط بتناغم تام في البيئات المحيطية.

هكذا فإن فرنسا هي أساس هذه الشراكة التي تسهم في إشعاع نورها في المنطقة والعالم. ويأتي تسليط الضوء هذا ليعكس تجارب معيشية في الجناح الفرنسي منذ وضع الحجر الأساس وحتى نهاية الأشهر الستة لإكسبو 2020 دبي.