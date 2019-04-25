25000 إعلامي في تغطية عالمية لـ«إكسبو»

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

كشفت إدارة الاتصال بمكتب إكسبو 2020 دبي أنه يتم إعداد مركز إعلامي خاص بالحدث يمتد على مساحة تناهز 8000 متر مربع، موزعة على 7 طوابق، ضمن مبنى يتم تطويره حالياً في الموقع.

وتوقعت ماندي كيفان، مديرة العمليات الإعلامية في إدارة الاتصال، في تصريح لـ«البيان»، أن يتم اعتماد 25 ألف إعلامي من مختلف أنحاء العالم لتغطية الحدث.

وأوضحت أن العمليات الإعلامية ستقدّم المرافق والخدمات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية عمل وسائل الإعلام بمختلف فئاتها، بما يشمل البث التلفزيوني والتصوير الفوتوغرافي والصحافة المطبوعة والرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما يطور إكسبو نظاماً مخصصاً للمعلومات الإعلامية عبر الإنترنت يسمى «تواصل»، ليشكّل بوابة للأخبار الصحفية والقصص الإخبارية والصور الفوتوغرافية الرسمية والمحتوى الرسمي، فضلاً عن المعلومات التشغيلية المهمة.

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