شرطة دبي تنظّم ورشة لتأمين فعاليات «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، في شرطة دبي، افتتاح ورشة تأمين الفعاليات التي تنظمها إدارة أمن وحماية الشخصيات، الذي أكد أن ورشة تأمين الفعاليات تعد من الورش ذات الأهمية لما لها من تأثير في دعم استراتيجية حكومة دبي في جعلها المدينة الأكثر أمناً وسلامة بخدمة ذكية مبتكرة، وتساهم إلى حد كبير في رفع كفاءة الموظفين والشركاء والمتعاملين في مجال تأمين وإدارة الفعاليات الهامة، والاستعداد التام لمعرض إكسبو 2020 وتأهيل المتعاونين لإنجاح الفعالية.

حضر الافتتاح العقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، وعدد من ضباط وأفراد شرطة دبي، ووزارة الداخلية، وشرطة الشارقة، والقنصلية الأمريكية، وعدد من الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والجهات الخاصة.

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وأكد اللواء الغيثي حرص الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، على فتح أبواب التواصل الأمني للعمل تحت مظلة القيادة العامة لشرطة دبي، وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار في المجتمع، وهذا ما يعكسه الحرص الذي تبديه من خلال عقد الدورات الأمنية وورش العمل واستقطاب الخبراء الأمنيين لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات.

من جانبه قال العقيد عبيد مبارك بن يعروف، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، إن دور لجنة تأمين الفعاليات يكمن في التنسيق بين الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة دبي والجهات الخارجية ذات الصلة، وتنظيم مشاركة كل جهة بما يساهم في إنجاح تأمين الفعاليات ويعكس الواجهة الحضارية لشرطة دبي والجهات الأخرى من خلال وضع الخطط الأمنية وإدارة الموقع التنظيمي وإدارة الفرق المشاركة في تأمين كافة الفعاليات.