صحيفة نيوزيلندية: «إكسبو» الحدث الأكبر في رحلة نمو دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير حديث لصحيفة «نيوزيلاند هيرالد» أن «إكسبو 2020 دبي» يعد الحدث الأكبر في رحلة نمو دبي. وقال التقرير: على بعد 40 دقيقة بالسيارة من قلب دبي التاريخي يتم بناء حدود جديدة لهذه المدينة الضخمة.

حيث يجري تنفيذ مشاريع تتجاوز مليارات الدولارات مع اقتراب موعد افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهو الحدث الكبير القادم للإمارة في رحلة نموها المستمرة على مدار العقود الأربعة الماضية.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه يجري العمل على قدم وساق لبناء معرض إكسبو 2020، وهناك مشاريع بقيمة مليارات الدولارات جارية مع موعد الافتتاح في أكتوبر من العام المقبل. وأكد التقرير أن إكسبو يعد الحدث الأكبر القادم للإمارة في مسيرة نموها المستمرة على مدار العقود الأربعة الماضية، وهو حدث تأمل أن يحفز الاقتصاد.

وتابع: «يشبه موقع إكسبو، الذي يغطي مساحة بحجم 440 ملعب كرة قدم، تشابكًا مستحيلًا من الهياكل الفولاذية الضخمة والخرسانة في حفرة رملية عملاقة. أما الطريق الواصل إليه فيتكون من ستة مسارات بكل اتجاه، محاكياً الزجاج بسلاسته. وعلى محاذاته تقع المحطة الأخيرة من مترو دبي الأوتوماتيكي بالكامل، والذي سيفتح في الوقت المناسب لافتتاح المعرض».

وأكد أن سحر المكان يُبنى بسرعة بحيث تعجز خرائط جوجل عن مواكبته، فيما تعمل العشرات من الرافعات البرجية في المعرض في حركة مستمرة. وهو المكان الذي تأمل فيه نيوزيلندا أن تبهر العالم من بين 190 دولة أخرى تم تأكيد مشاركتها.