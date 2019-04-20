3.8 % نمو الناتج المحلي للإمارات سنوياً 2021 ـ 2023

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر تقرير نشرته «إيكونوميست انتلجانس» إن اقتصاد دبي سيتلقى دفعة قوية بفضل استضافتها معرض إكسبو 2020 العالمي متوقعاً أن يستقطب الحدث التاريخي عدداً كبيراً من الزوار، ويعزز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات.

وبحسب التقرير ستعزز الإمارات أن الإمارات مكانتها كملاذ آمن، مع محافظة دبي على موقعها المحوري كمركز تجاري إقليمي وتوقع أن يناهز معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الدولة 3.8% على أساس سنوي بين 2021 ـ 2023 مدفوعاً بزيادة إنتاج وأسعار البترول والاستثمار في الطاقة الهيدروكربونية والانتعاش المتوقع في القطاع غير النفطي.

وأضافت «إيكونوميست انتلجانس» أن الفائض الجاري سيبقى واسعاً عام 2020، على الرغم من انخفاض في النفط، حيث ترتفع إيرادات الخدمات في ظل استقطاب معرض إكسبو العالمي للزوار الدوليين.

وتوقع التقرير أن يناهز متوسط فائض الحساب الجاري 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بين 2019 ـ 2020 وستسهم زيادة صادرات النفط بدءاً من 2021، بدعم من ارتفاع الأسعار العالمية، في توسيع الفائض إلى متوسط 9% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بين 2021 ـ 2023.