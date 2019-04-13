إكسبو 2020 دبي يوفر صالات استرخاء لمرضى التوحّد والمصابين بالإجهاد الحسي

المصدر: دبي - بشار باغ

يعمل إكسبو 2020 دبي على إنشاء أربع صالات استرخاء، مخصصة للزوار المصابين بالتوحد أو أولئك الذين يعانون من الإجهاد الحسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية المعنية، وستكون هذه أول مرة تُنشأ فيها مثل هذه المرافق في الإمارات لهذا الغرض.

كما سيوفر إكسبو مجموعة واسعة من الخدمات، من قبيل الكراسي المتحركة ومحطات الشحن والمركبات الكهربائية وعربات الأطفال وأماكن الاستراحة، الكفيلة بالاستجابة لاحتياجات كل زائر على حدة، وجعل إكسبو معرضاً للجميع بحسب الموقع الإلكتروني للحدث.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام إكسبو 2020 دبي بتقديم تجربة لا تنسى لجميع الزوار، على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم وقدراتهم البدنية والذهنية والاستجابة لمتطلبات الأفراد الذين يعانون من نوبات القلق أو الإجهاد الحسي، خاصة أن إكسبو 2020 سيكون أكثر معرض شمولية في تاريخ معارض إكسبو الدولي.

وستمثل غرف الاسترخاء جزءاً من موقع أكبر يسهل الوصول إلى مرافقه وأجنحته المختلفة، مصمم للاستجابة لمختلف احتياجات الزوار، بفضل ما يقدمه من مرافق وخدمات متميزة تنسجم مع أحد مواضيع إكسبو الفرعية، وهو موضوع «الفرص».

وعن هذه المبادرة، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مدير مساعد خدمات الضيوف والفعاليات: «سيكون إكسبو 2020 أول حدث من نوعه في الإمارات يوفر هذه الخدمة، التي ما هي إلا جزء من التزامنا بنهج الشمولية على امتداد المرحلة التحضيرية لإكسبو 2020 دبي».

وبفضل تصميمه الذي يحترم قيم المساواة والكرامة والاستقلالية وانسجاماً مع روح الضيافة والحفاوة الإماراتية، سيتيح موقع إكسبو 2020 لجميع الزوار التجول في رحابه وتجربة مختلف مرافقه وأجنحته دون الاعتماد على الآخرين.