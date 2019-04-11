المجر تعلن مشاركتها الرسمية في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - وام

أعلنت المجر مشاركتها الرسمية في معرض إكسبو 2020 دبي، إذ وقّع سابولتش تاكاتش، وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في المجر والمفوّض العام لمعرض إكسبو دبي، اتفاقية مع نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، لتأكيد مشاركة المجر الرسمية التي تعتبر علامة بارزة وحدثاً مهماً في تاريخ المجر.

وتم كشـف النقاب عن «شعار جناح المجر» في المعرض، وهو بعنوان «منبع العجائب» الذي سيسلط الضوء على وفرة المياه وتنوعها في المجر، مع التركيز بشكل خاص على السياحة العلاجية بالمياه المعدنية وسياحة المنتجعات. وتتيح المشاركة في المعرض للمجر فرصة ممتازة لتوسيع نطاق علاقاتها مع الدول العربية، وستقدّم محتويات غنية وأنشطة ثقافية وفنون الطهو وفرصة التبادل التجاري وذلك خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.