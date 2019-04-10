إعلان تفاصيل دبلوم المتطوعين في إكسبو 2020 منتصف الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

عقدت إدارة الإعلام الأمني ومجلس القيادات الشابة في القيادة العامة لشرطة دبي اجتماعاً تنسيقياً لبحث التحضيرات الجارية مع مكتب إكسبو 2020، للإعلان عن تفاصيل دبلوم المتطوعين في مشروع إكسبو 2020 منتصف أبريل الجاري.

حضر الاجتماع سعيد أمين، رئيس قسم الأخبار والنشر في إدارة الإعلام الأمني، والمهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة، والملازم أول خليفة الروم الأمين العام للمجلس.

واستعرضت المهندسة سلامة خلال الاجتماع متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مكتب إكسبو للإعلان عن تفاصيل الدبلوم المهني لتدريب المتطوعين لمشروع إكسبو، وقالت: إن اتفاقية الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب إكسبو 2020 تقتضي تقديم الدعم في مجال التسويق والترويج للأنشطة المشتركة بين الجهتين.