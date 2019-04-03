«نور الصين» يسطع في «إكسبو»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

كشف المجلس الصيني لتنشيط التجارة الدولية عن تصميم جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي تحت شعار «إنشاء مجتمع بشري موحد المصير - ابتكار وفرصة»، وسيغطي مساحة 4636 متراً مربعاً، وهو من أكبر أجنحة المعرض.

ويطلق على الجناح «نور الصين»، وتحيط به فوانيس تقليدية، ويتماهى مع صناعات صينية مثل الورق والبوصلة والبارود وآلات الطباعة. ويمثل هذا الشكل البريق والنور ولمّ الشمل في الثقافة الصينية وتنتشر صور السعادة التي تمثل دول العالم مجتمعة وتتواصل عبر منصة إكسبو دبي.

ويركز الجناح على عدة عناصر هي الاستكشاف والكشف، والاتصال والتواصل، والابتكار والتعاون، والفرصة والمستقبل، وخلق الفرص وفرص الابتكار من أجل تنمية مستقبلية مشتركة كهدف رئيس. كما يؤكد الجناح الصيني على فكرة الإنجازات التقنية والعلمية المبتكرة في مجالات المعلومات والتقنية والنقل وغيرها.

وسوف يعرض الجناح للمرة الأولى «سكاي أي اف سات» وقمر بايدو الصناعي وتقنية الاتصالات من الجيل الخامس وتطبيقات للذكاء الاصطناعي. وسوف يتم الكشف أيضاً عن محاكاة القطار فائق السرعة والسيارات الذكية.