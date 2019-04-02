تفاعل كبير مع مبادرة إكسبو #حيّاكم2020

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شهد أكثر من 60 ألفاً من جمهور كأس دبي العالمي من أصحاب خيول السباق ومدربيها ومشجعي سباقاتها الإطلاق الرسمي العام لبرنامج التفاعل المجتمعي من إكسبو 2020، عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع.

وتتمحور مبادرة #حيّاكم2020 المستمدة من أسلوب الإمارات التقليدي للترحيب بالضيوف حول تعزيز مشاعر الفخر الوطني بإكسبو 2020 والتشويق له مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة 190 دولة وملايين الزوار ابتداء من أكتوبر 2020.

واستلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للترحيب بالعالم في موقع متميز، أقيم كأس دبي العالمي ليكون أبرز الأحداث الرياضية في دولة الإمارات التي تجذب عشرات الآلاف من الجماهير سنوياً ويتابعها ما يصل إلى 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

وأتاحت النسخة الرابعة والعشرون من كأس دبي العالمي التي تنظم في مضمار ميدان الدولي منصة استثنائية لأولى الأنشطة العامة لبرنامج #حيّاكم2020. والتي ستشمل فعاليات مفتوحة في موقع إكسبو 2020 دبي ومهرجانات عائلية في أنحاء الإمارات وفرصاً للجميع لإظهار روح #حيّاكم2020، من الأجهزة الحكومية والشركات، ووصولاً إلى المدارس والأسر.

كما أسهمت ردهة #حيّاكم2020 والمجسمات ثلاثية الأبعاد التي حملت وسم #حيّاكم2020 في أنحاء مضمار ميدان في زيادة التوعية بمبادرة إكسبو الجديدة المشوقة وتشجيع مرتادي السباق على التعبير عما تمثله كلمة «حيّاكم» بالنسبة لهم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «في أقل من 18 شهراً، سنستقبل زواراً ودولاً من كافة أنحاء العالم في الإمارات العربية المتحدة لحضور إكسبو 2020 والذي وعدنا أن يكون استثنائياً بكل المعايير».

وأضافت معاليها «هذه هي فرصتنا لكي نحكي قصة بلدنا للعالم- إنجازاتنا، وتطلعاتنا، والقيم التي نمثلها. ويجب أن يبدأ هذا بأن نرحب بالزوار والمشاركين وأن نظهر لهم تقاليد الضيافة والكرم التي تمثل ركناً أساسياً في مجتمعنا - إنها روح «حيّاكم». ومن الآن إلى أكتوبر 2020، ندعو الجميع للانضمام إلينا بينما نستعد للترحيب بالعالم وللمشاركة في #حيّاكم2020، مهما كانت أعمارهم أو جنسيتهم أو ثقافتهم».

وانطلقت فكرة برنامج #حيّاكم2020 للمرة الأولى في فبراير عندما قدم ثلاثة طلاب إماراتيين أفكارهم للترحيب بالعالم بعد سماع كلمة ألقاها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال زيارة أجراها في الآونة الأخيرة لموقع إكسبو، واستخدم خلالها عبارة الترحيب الإماراتية التقليدية «حيّاكم».

برنامج

#حيّاكم2020 برنامج للتفاعل المجتمعي على المستوى الوطني يهدف لإشراك الجميع في دولة الإمارات. ولاكتشاف الوسائل العديدة التي يمكنكم من خلالها إظهار روح حيّاكم يمكن تنزيل حُزمة الأدوات الرقمية للوسم #حيّاكم2020، مجاناً من على الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي www.expo2020dubai.ae.