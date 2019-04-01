تفاؤل بريطاني بنمو العلاقة مع الإمارات رغم «بريكست»

المصدر: Ⅶ دبي- بشار باغ

أكدت البارونة رونا فيرهيد وزيرة الدولة للتجارة وتشجيع الصادرات في المملكة المتحدة ثقتها باستمرار نمو التجارة البينية مع الإمارات بعد أن بلغت 17.5 مليار جنيه استرليني في 2017، وأعربت عن تفاؤلها بمواصلة توسيع العلاقات مع الدولة بغض النظر عن نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وخلال حفل توقيع الإعلان عن بنك إتش إس بي سي كشريك مؤسس لجناح المملكة المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي، نوّهت فيرهيد بآفاق واسعة لنمو العلاقات بين المملكة المتحدة والدولة وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة أن مجالات التعاون تشمل الطاقة النظيفة والمدن الذكية والتقنيات المتقدمة والابتكار، مشيرة إلى أن الفرص الواعدة تأتي في ظل ما تتمتع به المملكة المتحدة من قطاع خدمات متطور وخاصة في المجالات المالية والتأمين والمحاسبة والهندسة والتصميم وغيرها.

وحول اتفاقية التجارية الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أشارت فيرهيد إلى استمرار المباحثات في هذا الشأن، وأكدت أن المملكة المتحدة تنظر إلى دول الخليج كشركاء في النمو. وأشارت إلى أن عملية بناء جناح المملكة المتحدة تجري وفق الجدول الزمني المحدد حيث وضع الأساسات للجناح وتستمر الإنشاءات، لافتة إلى أن وجود شريكين رسميين للجناح حتى الآن، وهناك مباحثات مع شركاء آخرين.

حضور متميز

وتعليقاً على مشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 قالت فيرهيد: «تشتهر المملكة المتحدة بمشاركاتها في مثل هذه المعارض من خلال أجنحتها المتميزة والحائزة الجوائز، ويسرنا الشراكة مع بنك إتش إس بي سي لتقديم حضور متميز في واحد من أعظم معارض الابتكار والإبداع في العالم. ويعتبر معرض إكسبو دبي 2020 منصة رائعة لعرض أفضل الأعمال والأنشطة التجارية للمملكة المتحدة لملايين الزوار».

وشارك باتريك مودي وكبار مسؤولي بنك إتش إس بي سي في حفل الإعلان عن الشراكة الذي عقد أمس في مقر البنك بدبي.

رؤية اقتصادية

ومن جانبه قال عبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في الإمارات: «لطالما كان بنك إتش إس بي سي داعماً لطموح وروح الابتكار في دولة الإمارات منذ قيامه بافتتاح أول فرع له في دولة الإمارات عام 1946».

وأضاف شرف: «لقد قامت دولة الإمارات منذ تأسيسها بتنفيذ رؤية تحول اقتصادية متقدمة في كل المجالات بدأ من التجارة والبنية التحتية إلى السياحة وقطاع التجزئة لتصبح دولة ألأمارات اليوم مركز مالياً عالمياً وتكون واحداً من بين ثمانية أسواق في العالم التي سيواصل بنك إتش إس بي سي النمو والاستثمار فيها».

وأضاف شرف: «كما أن لدينا اعتقاداً راسخاً أن المعجزة الاقتصادية التي شهدناها هنا هي مجرد بداية لشيء أكبر وأكبر بكثير - ومن شأن معرض إكسبو 2020 أن يكون نافذتنا على عالم من الفرص لعملائنا من جميع أنحاء العالم».