«إقامة دبي» تستضيف منصة برنامج متطوعي إكسبو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

استقبل اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وفداً من إكسبو 2020 برئاسة نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، بحضور المقدم فيصل النعيمي نائب مساعد المدير لشؤون العمليات لقطاع المنافذ الجوية، والمقدم جاسم أهلي نائب مساعد المدير العام لمراكز سعادة المتعاملين، والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين والمنسق العام لفريق إكسبو2020 في إقامة دبي وأعضاء الفريق وعدد من كبار الضباط، وجاء ذلك على هامش استضافة إقامة دبي المنصة المتنقلة لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020 خلال الفترة 27-28 مارس الجاري في مقرها الرئيسي.

وزار المنصة اللواء محمد المري ونجيب العلي للاطلاع على عملية التسجيل الإلكترونية لموظفي الإدارة الراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي الذي يهدف لاستقطاب 30 ألف متطوع في إكسبو 2020 ليكونوا واجهة الحدث ويرحبوا بالعالم في دبي.

وأشاد نجيب محمد العلي بالمستوى العالي للتعاون والاستجابة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وموظفيها وكل الجهات الحكومية الأخرى على مستوى مؤسسات حكومة دبي والمؤسسات الاتحادية، مشدداً على أهمية الدعم الحكومي والشعبي لتنظيم إكسبو دولي استثنائي يليق بمكانة دولة الإمارات. وقال العلي: «سيكون للمتطوعين دور أساسي في مساعدة الزوار وإدارة الفعاليات والأنشطة ضمن موقع إكسبو 2020 وكلنا ثقة بأنهم سيمثلون الإمارات خير تمثيل».

وجاء خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بالاستعدادات لاستقبال الحدث الأبرز والأهم الذي ستستضيفه إمارة دبي العام المقبل إكسبو 2020، وأشاد المري بجهود فريق عمل إكسبو 2020 وتعاونهم المثمر في التنسيق مع كافة الجهات الحكومية في متابعة آخر مستجدات العمل والتسهيلات التي ستقدمها طوال الحدث الدولي.