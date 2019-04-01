أول جناح مستقل لولاية ألمانية في إكسبو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تشارك ولاية بادن-فورتمبيرغ في إكسبو دبي 2020، وتعد أول مشاركة مستقلة لإقليم ضمن دولة، وهي أيضاً أول مشاركة بجناح مستقل لهذه الولاية الألمانية في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

وداخل الجناح الممتد على مساحة 2700 متر مربع، سيعرض هذا الجناح عمارة مستدامة تستخدم أحدث التقنيات، بينما تقدم أكشاك مزروعة وسط غابة داكنة، أطيب المأكولات الألمانية. وتشتهر ولاية بادن فورتمبيرغ بكونها قبلة الصناعات الذكية، ومعقل العديد من الشركات العالمية لتصنيع السيارات الفخمة.

وفي إطار الاستدامة التي يتبناها إكسبو 2020 دبي، والتي بموجبها ستبقى 80 %من منشآت الموقع قائمة بعد إسدال الستار على هذا الحدث، فإن جناح بادن-فورتمبيرغ سيستمر، بعد 10 إبريل 2021، ليكون مركزاً للتعليم ويسهم في إرث إكسبو في تواصل العقول وصنع المستقبل.