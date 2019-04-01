«إينوك» تكشف عن محطة خدمة مستوحاة من شجرة الغاف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت مجموعة «اينوك» النقاب عن أول محطة خدمة من نوعها بتصميم مستوحى من شجرة الغاف وهي عبارة عن محطة عصرية ومستدامة تتميز بتصميم معماري فريد، حيث ستقع المحطة الجديدة في موقع انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

وتستوحي المحطة تصميمها من شجرة الغاف الوطنية التي تجسّد قيمة ثقافية كبيرة في دولة الإمارات وترتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية الإمارات وتراثها، حيث اعتمدت حكومة دولة الإمارات مطلع العام الجاري شجرة الغاف لتكون شعاراً رسمياً لعام التسامح.

وتشتهر شجرة الغاف بجذورها الضاربة في الأرض وقدرتها العالية على التأقلم مع البيئة الصحراوية وتحمّل أقصى درجات الحرارة والجفاف.

ومن المقرر أن تحمل المحطة هيكلاً خارجياً على هيئة شجرة الغاف ويكون جذعها بمثابة الأعمدة الداعمة للمظلة المصنوعة من ألياف الكربون وهي مواد خفيفة أقوى من الفولاذ بثلاثة أضعاف. وتعدّ هذه المرة الأولى التي يجري فيها استخدام ألياف الكربون لتشييد الهيكل الكامل لمظلة محطة الخدمة وهي إحدى التقنيات المبتكرة التي تسهم في جعل المحطة الأولى من نوعها في المنطقة تحمل التصنيف الذهبي لنظام «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED).

إلهام متميز

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»، «إن إطلاق محطة خدمة مستوحاة من شجرة الغاف هو تجسيد لاحتفاء مجموعة «اينوك» وتقديرها للتراث الإماراتي الأصيل من قيم راسخة وتقاليد عريقة وهي العوامل التي شكّلت مصدر إلهام متميز للنجاحات المتعاقبة التي حققها وطننا الحبيب. فقد مثّلت هذه الخصال النبيلة ولا تزال ركناً أساسياً في رحلتنا نحو الازدهار وستواصل دون شك الدفع بإنجازات دولة الإمارات نحو آفاق جديدة من النمو والتطوّر».

وقال بول دوان مدير إدارة الشركاء الشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي «إن التعاون مع المؤسسات الرائدة من شركائنا الذين يشاركوننا قيمنا أمر حيوي للتأسيس لأثر عالمي إيجابي مشيراً إلىأانه بوجود محطة خدمة شجرة الغاف تكون اينوك قد أسست لإسهام كبير في الاستدامة والتنقل وهما اثنان من الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020. وتعتزم مجموعة «اينوك» استخدام توربينات الرياح لتوليد نحو 30 إلى 40 كيلو واط من طاقة الرياح.

وعلاوة على ذلك ستولّد الألواح الضوئية عالية الأداء المثبّتة على أسطح محطة الخدمة ما يصل إلى 180 كيلو واط من الطاقة الشمسية في الساعة أي أكثر من متوسط الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة بمعدل 30% مما سيعادل القيمة في عداد الطاقة النظيفة ما بين قيمة الطاقة المسحوبة من الشبكة والطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.