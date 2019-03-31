إكسبو 2020 يرفع الطلب على عقارات دبي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

مع بقاء 81 أسبوعاً ويومين على معرض إكسبو دبي 2020، أصبح فائض المعروض من المشاريع في دبي الآن شيئاً من الماضي، وفقاً للاعبين رئيسيين في الصناعة شاركوا في مهرجان دبي العقاري.

وقالت صحيفة «جورجيا توداي» إن معرض إكسبو ساهم في دفع موجة الطلب على قطاع دبي العقاري.وأضافت أن العارضين واظبوا على تفاؤلهم بشأن مستقبل قطاع العقارات في المنطقة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير، إن قطاع العقارات في دبي يشهد طفرة مع اقتراب المعرض.

ووصف كريم بدران، رئيس فريق المبيعات في rafalgar Properties، المهرجان بالإيجابي، مشيراً إلى مشاركة العديد من المشاركين الجدد مثل المغرب وموريشيوس .