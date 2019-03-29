إطلاق «حياكم 2020» في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سعياً إلى التفاعل مع أفراد المجتمع في الإمارات، يشهد كأس دبي العالمي إطلاق برنامج تفاعل مجتمعي تحت شعار: «#حياكم 2020»، يعنى بالتواصل مع أفراد المجتمع المحلي من المواطنين والمقيمين، وتعريفهم عن كثب بإكسبو 2020 دبي، وتهيئتهم أكثر لاستقبال العالم بالحفاوة والكرم الإماراتي اللذين تتميز بهما الدولة وأهلها.

ويهدف برنامج «#حياكم 2020» إلى إذكاء الفخر الوطني وروح التواصل والإثارة لدى سكان الدولة بإكسبو 2020، وبث الحماس والجاهزية في نفوسهم لاستقبال ملايين الزوار من 190 دولة مشاركة، ستعرض على مدى ستة أشهر ابتكاراتها وأجمل ما في ثقافاتها، وتبرز إنجازاتها أمام العالم بأسره.

وإضافة إلى كأس دبي العالمي، ستنظم إدارة التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي عدة فعاليات مفتوحة وأنشطة عامة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية وإذكاء الوعي بإكسبو بين أوسع شريحة ممكنة من المجتمع.

وتشمل فعاليات «#حياكم 2020»، خلال كأس دبي العالمي، مجسمات كبيرة للوسم «#حياكم 2020» ولاسم إكسبو 2020، لتتيح التقاط صور ممتعة أمامها، وأنشطة ترفيهية متنوعة تسلط الضوء على الدول الـ190 المشاركة في إكسبو 2020، وما سيشهده من فعاليات ترفيهية باهرة، وردهة «#حياكم 2020» في «أبرون فيوز» التي تشمل كشكاً لالتقاط الصور المرحة، وخبرة التعرف إلى روح برنامج «#حياكم 2020»، إضافة إلى أول عرض عام للفيلم الجذاب «أهلاً بالمستقبل» الذي أصدره إكسبو 2020.