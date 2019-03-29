رقاقات ألواح شمسية تكسي الجناح الفرنسي في «إكسبو دبي»

المصدر: باريس - البيان

وقعت شركة معارض فرنسا (كوفريكس) التي تمتلك الحكومة الفرنسية أغلبية الأسهم فيها، عقد شراكة مع «أكو إنرجي» لإكساء الجناح الفرنسي المشارك في «إكسبو 2020 دبي» برقاقات ألواح Sunstyle® الشمسية.

ويتماشى نشاط «أكو إنرجي» مع شعار موضوع إكسبو 2020 دبي وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بالإضافة إلى المواضيع الثلاثة المتفرّعة عنه: «الفرص» و«الاستدامة» و«التنقل»، وهو الموقع الذي سوف يتموضع فيه الجناح الفرنسي.

وتقوم «صن ستايل إنتناشيونال» بتصنيع وتسويق الأسقف الشمسية «Sunstyle®» التي تجمع ما بين إنتاج الطاقة الخضراء وألواح التسقيف المانعة للمياه مع مراعاة النواحي الجمالية، في حين تنتج وفرات طويلة الأجل للمباني.

وسوف يقام الجناح الفرنسي الذي يحمل شعار «نور الأنوار» في المنطقة المخصصة لموضوع «التنقل» في «إكسبو 2020 دبي».

وقال إريك سكوتو، الرئيس والمؤسس الشريك لـ «أكو إنرجي»: «بما أن الشركة لاعباً أساسياً في عملية التحول البيئية، فإنه من الطبيعي بالنسبة لنا توفير رقاقات الألواح الشمسية الخاصة بنا، وهو ما يؤكد خبرة الشركات الفرنسية في مجالات عدة أهمها الابتكارات المستدامة التي تسمح لفرنسا بمواصلة تحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف: «بما أن الجناح الفرنسي قابل للإزالة وإعادة الاستخدام، فإنه سيكون الجناح الأكثر صداقة مع البيئة على الإطلاق».